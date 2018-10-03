На Волині судитимуть злодія-рецидивіста, який влітку скоїв 7 крадіжок

За вчинення крадіжок судитимуть 40-річного мешканця Нововолинська.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Звільнившись у квітні 2020 року із місць позбавлення волі, чотири рази до цього судимий чоловік продовжив займатися злочинним промислом.Так, упродовж червня-серпня цього року він вчинив сім нових злочинів, викрадаючи з гаражів та підсобних приміщень у Володимирі-Волинському і навколишніх селах велосипеди, електроінструменти й усе, що погано лежало.Із магазину у селі П'ятидні зловмисник викрав алкоголь і цигарки. А от у одному із магазинів у Володимирі-Волинському 15 серпня 2020 року його злочинні дії були припинені працівниками поліції.Невдовзі обвинувачений у вчиненні крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище чи інше приміщення, а також у незакінченому замаху на крадіжку чоловік постане перед судом, який і обере йому міру покарання.