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На Волині судитимуть злодія-рецидивіста, який влітку скоїв 7 крадіжок

На Волині судитимуть злодія-рецидивіста, який влітку скоїв 7 крадіжок
За вчинення крадіжок судитимуть 40-річного мешканця Нововолинська.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Звільнившись у квітні 2020 року із місць позбавлення волі, чотири рази до цього судимий чоловік продовжив займатися злочинним промислом.

Так, упродовж червня-серпня цього року він вчинив сім нових злочинів, викрадаючи з гаражів та підсобних приміщень у Володимирі-Волинському і навколишніх селах велосипеди, електроінструменти й усе, що погано лежало.

Із магазину у селі П'ятидні зловмисник викрав алкоголь і цигарки. А от у одному із магазинів у Володимирі-Волинському 15 серпня 2020 року його злочинні дії були припинені працівниками поліції.
Невдовзі обвинувачений у вчиненні крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище чи інше приміщення, а також у незакінченому замаху на крадіжку чоловік постане перед судом, який і обере йому міру покарання.



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Теги: злодій, суд, крадій, Волинь
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