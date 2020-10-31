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У Карпатах випав сніг. ФОТО

У Карпатах випав сніг. ФОТО
Гори Карпати засипало снігом. Також зранку в суботу, 31 жовтня, тут йшов сніг.

Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.

Станом на 07:55, 31.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с., температура повітря -4°С і йшов дрібний сніг.


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Теги: сніг, Карпати
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