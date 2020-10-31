У Карпатах випав сніг. ФОТО





Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.



Станом на 07:55, 31.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с., температура повітря -4°С і йшов дрібний сніг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гори Карпати засипало снігом. Також зранку в суботу, 31 жовтня, тут йшов сніг.Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.Станом на 07:55, 31.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с., температура повітря -4°С і йшов дрібний сніг.

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