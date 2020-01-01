У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці відкрити двері у квартиру
Сьогодні, 10:10
У селі Гішин Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок.
Пожежа трапилась 1 листопада о 21:55, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Рятувальнки вже о 22:39 локалізували пожежу, а о 23:35 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив стелю на площі 6 м2, стіни на площі 8 м2, речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
А в Луцьку 1 листопада о 11:15 рятувальники за допомогою шанцевого інструменту допомогли відкрили двері у квартиру жінці літнього віку.
Головне фото – ілюстративне.
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Пожежа трапилась 1 листопада о 21:55, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Рятувальнки вже о 22:39 локалізували пожежу, а о 23:35 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив стелю на площі 6 м2, стіни на площі 8 м2, речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
А в Луцьку 1 листопада о 11:15 рятувальники за допомогою шанцевого інструменту допомогли відкрили двері у квартиру жінці літнього віку.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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