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У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці відкрити двері у квартиру

У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці відкрити двері у квартиру
У селі Гішин Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок.

Пожежа трапилась 1 листопада о 21:55, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

Рятувальнки вже о 22:39 локалізували пожежу, а о 23:35 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив стелю на площі 6 м2, стіни на площі 8 м2, речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

А в Луцьку 1 листопада о 11:15 рятувальники за допомогою шанцевого інструменту допомогли відкрили двері у квартиру жінці літнього віку.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: рятувальники, допопомога, жінка, пожежа
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