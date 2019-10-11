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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 листопада
У вівторок у Волинській області очікують хмарну погоду з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі буде близько +7…+8 градусів, удень – +10…+15. Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозують мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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