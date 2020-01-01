Розшукують волинянку, яка посеред ночі пішла з дому та не повернулася. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Іваничівський відділ поліції розшукує безвісти зниклу громадянку Трачук Аллу Андріївну, 21.1.1967 року народження, жительку села Грибовиця.
Про це йдеться на сторінці місцевого відділення поліції.
Жінка проживає на вулиці Шевченка, 1. У поліції повідомляють, Алла Трачук 3 листопада близько 3 години покинула місце проживання та дотепер не повернулася.
Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо місцяперебування зниклої, просять повідомляти за номером 0931271036, 068908 8007 або 102.
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Про це йдеться на сторінці місцевого відділення поліції.
Жінка проживає на вулиці Шевченка, 1. У поліції повідомляють, Алла Трачук 3 листопада близько 3 години покинула місце проживання та дотепер не повернулася.
Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо місцяперебування зниклої, просять повідомляти за номером 0931271036, 068908 8007 або 102.
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