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Розшукують волинянку, яка посеред ночі пішла з дому та не повернулася. ФОТО

Розшукують волинянку, яка посеред ночі пішла з дому та не повернулася. ФОТО
Іваничівський відділ поліції розшукує безвісти зниклу громадянку Трачук Аллу Андріївну, 21.1.1967 року народження, жительку села Грибовиця.

Про це йдеться на сторінці місцевого відділення поліції.

Жінка проживає на вулиці Шевченка, 1. У поліції повідомляють, Алла Трачук 3 листопада близько 3 години покинула місце проживання та дотепер не повернулася.

Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо місцяперебування зниклої, просять повідомляти за номером 0931271036, 068908 8007 або 102.
Розшукують волинянку, яка посеред ночі пішла з дому та не повернулася. ФОТО

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Теги: розшук, поліція, Іваничівський район
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