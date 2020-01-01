Українцям дозволили змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові





Таке рішення підтримало 259 народних депутатів, – пише



Закон доповнює статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові.



Його може змінити на власний розсуд людина, яка досягла шістнадцяти років, або за згодою батьків чи піклувальників людина, яка досягла чотирнадцяти років.



Якщо один з батьків заперечує проти такої зміни, вирішувати питання може орган опіки та піклування або суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 листопада Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяє українцям змінювати по батькові. Закон набирає чинності від 2021 року.Таке рішення підтримало 259 народних депутатів, – пише ТСН Закон доповнює статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові.Його може змінити на власний розсуд людина, яка досягла шістнадцяти років, або за згодою батьків чи піклувальників людина, яка досягла чотирнадцяти років.Якщо один з батьків заперечує проти такої зміни, вирішувати питання може орган опіки та піклування або суд.

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