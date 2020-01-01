Українцям дозволили змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові
Сьогодні, 17:48
3 листопада Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяє українцям змінювати по батькові. Закон набирає чинності від 2021 року.
Таке рішення підтримало 259 народних депутатів, – пише ТСН.
Закон доповнює статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові.
Його може змінити на власний розсуд людина, яка досягла шістнадцяти років, або за згодою батьків чи піклувальників людина, яка досягла чотирнадцяти років.
Якщо один з батьків заперечує проти такої зміни, вирішувати питання може орган опіки та піклування або суд.
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Таке рішення підтримало 259 народних депутатів, – пише ТСН.
Закон доповнює статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові.
Його може змінити на власний розсуд людина, яка досягла шістнадцяти років, або за згодою батьків чи піклувальників людина, яка досягла чотирнадцяти років.
Якщо один з батьків заперечує проти такої зміни, вирішувати питання може орган опіки та піклування або суд.
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Коментарі 2
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