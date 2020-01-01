вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українцям дозволили змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові

Українцям дозволили змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові
3 листопада Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяє українцям змінювати по батькові. Закон набирає чинності від 2021 року.

Таке рішення підтримало 259 народних депутатів, – пише ТСН.

Закон доповнює статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові.

Його може змінити на власний розсуд людина, яка досягла шістнадцяти років, або за згодою батьків чи піклувальників людина, яка досягла чотирнадцяти років.

Якщо один з батьків заперечує проти такої зміни, вирішувати питання може орган опіки та піклування або суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: паспорт, ВРУ, по батькові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Всі цигани стануть зеленськіми!
Відповісти
Всі цигани стануть зеленськіми!
Відповісти
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода
Сьогодні, 18:15
Нова Горохівська міська рада: хто отримає депутатські мандати. СПИСОК
Сьогодні, 18:00
Українцям дозволили змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові
Сьогодні, 17:48
Дві синагоги та широкий перетин: історик розповів цікаві факти про одну із центральних вулиць Луцька
Сьогодні, 17:30
Єдина на Волині патронатна сім’я припинила свою роботу
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Волинянин 30 років живе без паспорта Волинянин 30 років живе без паспорта
31 жовтень, 04:09
У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні
25 жовтень, 10:31
Український паспорт – у рейтингу «найсильніших» Український паспорт – у рейтингу «найсильніших»
08 жовтень, 01:15
Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті
08 вересень, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на Рівненській «мерс» збив пішохода
Сьогодні, 18:15
 0
Нова Горохівська міська рада: хто отримає депутатські мандати. СПИСОК
Сьогодні, 18:00
 0
Українцям дозволили змінювати не лише своє прізвище та ім‘я, а й по батькові
Сьогодні, 17:48
 0
Дві синагоги та широкий перетин: історик розповів цікаві факти про одну із центральних вулиць Луцька
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8