На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево





Про нове дерево Оксана Лисак.



Саджанець висадили на місці, де ріс двохсотлітній "Лесин ясен", біля якого, за переказами, писала вірші Леся Українка.



Як розповіла Оксана Лисак, екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися. Тому на цьому місці вирішили висадити нове дерево.



"Саджанець ми знайшли на одній з приватних земельних ділянок. цей шестиметровий ясен мали знести, бо на тій території розпочалося будівництво", - розповіла керівниця відділу екології.



Перш ніж висадити новий ясен, комунальники підготували ґрунт. Вирили лунку для посадки, засипали компост і підготували кореневу систему. Впродовж дня, мають укріпити дерево кілками.



Зі слів Оксани Лисак, біля саджанця екологи також планують встановити стенд, на якому розмістять світлини старого ясена і його історію.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На прощі біля Луцького замку висадили шестиметровий крупномірний саджанець ясена.Про нове дерево Суспільному розповіла керівниця відділу екології Луцької міськрадиСаджанець висадили на місці, де ріс двохсотлітній "Лесин ясен", біля якого, за переказами, писала вірші Леся Українка.Як розповіла Оксана Лисак, екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися. Тому на цьому місці вирішили висадити нове дерево."Саджанець ми знайшли на одній з приватних земельних ділянок. цей шестиметровий ясен мали знести, бо на тій території розпочалося будівництво", - розповіла керівниця відділу екології.Перш ніж висадити новий ясен, комунальники підготували ґрунт. Вирили лунку для посадки, засипали компост і підготували кореневу систему. Впродовж дня, мають укріпити дерево кілками.Зі слів Оксани Лисак, біля саджанця екологи також планують встановити стенд, на якому розмістять світлини старого ясена і його історію.

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