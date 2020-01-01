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На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево

На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево
На прощі біля Луцького замку висадили шестиметровий крупномірний саджанець ясена.

Про нове дерево Суспільному розповіла керівниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.

Саджанець висадили на місці, де ріс двохсотлітній "Лесин ясен", біля якого, за переказами, писала вірші Леся Українка.

Як розповіла Оксана Лисак, екологи зробили кілька спроб взяти черенки з двохсотлітнього ясена, який впав, але вони не прижилися. Тому на цьому місці вирішили висадити нове дерево.

"Саджанець ми знайшли на одній з приватних земельних ділянок. цей шестиметровий ясен мали знести, бо на тій території розпочалося будівництво", - розповіла керівниця відділу екології.

Перш ніж висадити новий ясен, комунальники підготували ґрунт. Вирили лунку для посадки, засипали компост і підготували кореневу систему. Впродовж дня, мають укріпити дерево кілками.

Зі слів Оксани Лисак, біля саджанця екологи також планують встановити стенд, на якому розмістять світлини старого ясена і його історію.

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На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево
На місці Лесиного ясена у Луцьку висадили нове дерево

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Теги: Лесин ясен, Луцьк, дерево
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