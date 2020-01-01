Волинські підприємці перекрили міжнародну трасу. ВІДЕО





Відео опублікували у мережі фейсбук на



Як повідомляють мітингувальники, "швидкі" та пожежні автомобілі вони пропускають.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції Волинської області розповіли, на місці події працюють патрульні поліцейські. Учасники акції ходять пішоходним переходом. Патрульні охороняють громадський порядок та організовують рух транспортних засобів.



Зазначимо, вчора, 3 листопада, під міською радою підприємці протестували через призупинення діяльності у зв'язку з прийнятим рішенням міської комії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації посилити у місті карантин.



Згодом на



Перший заступник міського голови Михайло Гетьман наголосив, що міська комісія ТЕБ та НС керується рішеннями Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому 2 листопада були прийняті відповідні обмеження.



Після обговорення вимог підприємців, міська комісія вирішила звернутися до Регіональної комії з питань ТЕБ та НС з пропозицією щодо послаблення санітарних та протиепідемічних заходів у Ковелі. Це питання рекомендували розглянути на позачерговій сесії міської ради.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські підприємці, які виступають проти посилення карантину у місті, сьогодні, 4 листопада, перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава, що поблизу Люблинця.Відео опублікували у мережі фейсбук на сторінці "Ковель Онлайн".Як повідомляють мітингувальники, "швидкі" та пожежні автомобілі вони пропускають.У коментаріу пресслужбі патрульної поліції Волинської області розповіли, на місці події працюють патрульні поліцейські. Учасники акції ходять пішоходним переходом. Патрульні охороняють громадський порядок та організовують рух транспортних засобів.Зазначимо, вчора, 3 листопада, під міською радою підприємці протестували через призупинення діяльності у зв'язку з прийнятим рішенням міської комії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації посилити у місті карантин.Згодом на сайті мерії Ковеля повідомили, вчора, 3 листопада, під час комісії ТЕБ та НС підприємці Ковеля звернулися з прохання розгляннути їхні вимоги про дозвіл працювати в умовах “червоної” зони. Представники малого бізнесу не згідні з тим, що їм необхідно призупинити свою діяльність. Вони звернулись до міської влади, аби вона дозволила працювати з дотриманням усіх карантинних правил.Перший заступник міського головинаголосив, що міська комісія ТЕБ та НС керується рішеннями Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому 2 листопадаПісля обговорення вимог підприємців, міська комісія вирішила звернутися до Регіональної комії з питань ТЕБ та НС з пропозицією щодо послаблення санітарних та протиепідемічних заходів у Ковелі. Це питання рекомендували розглянути на позачерговій сесії міської ради.

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