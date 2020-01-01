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Волинські підприємці перекрили міжнародну трасу. ВІДЕО

Волинські підприємці перекрили міжнародну трасу. ВІДЕО
Ковельські підприємці, які виступають проти посилення карантину у місті, сьогодні, 4 листопада, перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава, що поблизу Люблинця.

Відео опублікували у мережі фейсбук на сторінці "Ковель Онлайн".

Як повідомляють мітингувальники, "швидкі" та пожежні автомобілі вони пропускають.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції Волинської області розповіли, на місці події працюють патрульні поліцейські. Учасники акції ходять пішоходним переходом. Патрульні охороняють громадський порядок та організовують рух транспортних засобів.

Зазначимо, вчора, 3 листопада, під міською радою підприємці протестували через призупинення діяльності у зв'язку з прийнятим рішенням міської комії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації посилити у місті карантин.

Згодом на сайті мерії Ковеля повідомили, вчора, 3 листопада, під час комісії ТЕБ та НС підприємці Ковеля звернулися з прохання розгляннути їхні вимоги про дозвіл працювати в умовах “червоної” зони. Представники малого бізнесу не згідні з тим, що їм необхідно призупинити свою діяльність. Вони звернулись до міської влади, аби вона дозволила працювати з дотриманням усіх карантинних правил.

Перший заступник міського голови Михайло Гетьман наголосив, що міська комісія ТЕБ та НС керується рішеннями Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому 2 листопада були прийняті відповідні обмеження.

Після обговорення вимог підприємців, міська комісія вирішила звернутися до Регіональної комії з питань ТЕБ та НС з пропозицією щодо послаблення санітарних та протиепідемічних заходів у Ковелі. Це питання рекомендували розглянути на позачерговій сесії міської ради.








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Теги: протест, посилення карантину, міжнародна траса
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