Багаторічний очільник нововолинської лікарні йде з посади

Директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»написав заяву на звільнення.Сьогодні до керівника медустанови прийшли міський головата його радник, аби подякувати йому за багаторічну cумлінну працю. Зібралися там і колеги Віктора Васильовича. Про це повідомили у відділі з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.У дружній атмосфері очільник міста пригадав позитивні робочі моменти, зазначив, що працювали багато років в одній команді. За 36 років роботи у Нововолинській лікарні Віктор Мороз зробив чимало добрих справ для розвитку медицини та жителів міста."Він був вимогливим керівником і умів мобілізувати колектив на роботу , – наголосив Віктор Сапожніков. – Попри негаразди, які є нині у медицині України загалом, ми вистояли завдяки зусиллям усіх медпрацівників і старанням Віктора Васильовича. Тож маємо тепер в Нововолинську госпітальний округ і наша лікарня стала опорною"Заступниця Віктора Морозаподякувала за те, що своїм професіоналізмом, мудрістю, досвідом він надихав колектив. Завдяки його підтримці і грамотності працювали злагоджено.А завідувач урологічним відділенням Олег Шипелик порівняв Віктора Мороза із потужним льодоколом, який пробивав шлях для комфортної роботи колективу."Ви належите до тих людей, які із впевненістю можуть стверджувати: «Я це зробив», бо дійсно ваш внесок у розвиток медицини міста– величезний", – наголосив завідувач жіночою консультацією Михайло Новосад.За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість та особистий внесок у розвиток охорони здоров’я у Нововолинську міський голова вручив Віктору Морозу подяку та побажав щастя, здоров’я, благополуччя й душевного спокою.У відповідь Віктор Мороз подякував за приємні слова на його адресу і закликав своїх колег й надалі залишатися однією командою, аби зараз у непростий час викликів, пов’язаних із коронавірусною недугою, зберегти опорну лікарню у місті.А завершенням професійної кар’єри Віктора Васильовича стала остання поїздка у Міністерство охорони здоров”я України, за результатами якої Нововолинська міська лікарня має отримати сучасний комп’ютерний томограф за державний кошт вже у цьому році.