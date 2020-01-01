Багаторічний очільник нововолинської лікарні йде з посади
Сьогодні, 05:29
Директор КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Віктор Мороз написав заяву на звільнення.
Сьогодні до керівника медустанови прийшли міський голова Віктор Сапожніков та його радник Володимир Рожелюк, аби подякувати йому за багаторічну cумлінну працю. Зібралися там і колеги Віктора Васильовича. Про це повідомили у відділі з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.
У дружній атмосфері очільник міста пригадав позитивні робочі моменти, зазначив, що працювали багато років в одній команді. За 36 років роботи у Нововолинській лікарні Віктор Мороз зробив чимало добрих справ для розвитку медицини та жителів міста.
"Він був вимогливим керівником і умів мобілізувати колектив на роботу , – наголосив Віктор Сапожніков. – Попри негаразди, які є нині у медицині України загалом, ми вистояли завдяки зусиллям усіх медпрацівників і старанням Віктора Васильовича. Тож маємо тепер в Нововолинську госпітальний округ і наша лікарня стала опорною"
Заступниця Віктора Мороза Олімпіада Галас подякувала за те, що своїм професіоналізмом, мудрістю, досвідом він надихав колектив. Завдяки його підтримці і грамотності працювали злагоджено.
А завідувач урологічним відділенням Олег Шипелик порівняв Віктора Мороза із потужним льодоколом, який пробивав шлях для комфортної роботи колективу.
"Ви належите до тих людей, які із впевненістю можуть стверджувати: «Я це зробив», бо дійсно ваш внесок у розвиток медицини міста– величезний", – наголосив завідувач жіночою консультацією Михайло Новосад.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість та особистий внесок у розвиток охорони здоров’я у Нововолинську міський голова вручив Віктору Морозу подяку та побажав щастя, здоров’я, благополуччя й душевного спокою.
У відповідь Віктор Мороз подякував за приємні слова на його адресу і закликав своїх колег й надалі залишатися однією командою, аби зараз у непростий час викликів, пов’язаних із коронавірусною недугою, зберегти опорну лікарню у місті.
А завершенням професійної кар’єри Віктора Васильовича стала остання поїздка у Міністерство охорони здоров”я України, за результатами якої Нововолинська міська лікарня має отримати сучасний комп’ютерний томограф за державний кошт вже у цьому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні до керівника медустанови прийшли міський голова Віктор Сапожніков та його радник Володимир Рожелюк, аби подякувати йому за багаторічну cумлінну працю. Зібралися там і колеги Віктора Васильовича. Про це повідомили у відділі з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.
У дружній атмосфері очільник міста пригадав позитивні робочі моменти, зазначив, що працювали багато років в одній команді. За 36 років роботи у Нововолинській лікарні Віктор Мороз зробив чимало добрих справ для розвитку медицини та жителів міста.
"Він був вимогливим керівником і умів мобілізувати колектив на роботу , – наголосив Віктор Сапожніков. – Попри негаразди, які є нині у медицині України загалом, ми вистояли завдяки зусиллям усіх медпрацівників і старанням Віктора Васильовича. Тож маємо тепер в Нововолинську госпітальний округ і наша лікарня стала опорною"
Заступниця Віктора Мороза Олімпіада Галас подякувала за те, що своїм професіоналізмом, мудрістю, досвідом він надихав колектив. Завдяки його підтримці і грамотності працювали злагоджено.
А завідувач урологічним відділенням Олег Шипелик порівняв Віктора Мороза із потужним льодоколом, який пробивав шлях для комфортної роботи колективу.
"Ви належите до тих людей, які із впевненістю можуть стверджувати: «Я це зробив», бо дійсно ваш внесок у розвиток медицини міста– величезний", – наголосив завідувач жіночою консультацією Михайло Новосад.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість та особистий внесок у розвиток охорони здоров’я у Нововолинську міський голова вручив Віктору Морозу подяку та побажав щастя, здоров’я, благополуччя й душевного спокою.
У відповідь Віктор Мороз подякував за приємні слова на його адресу і закликав своїх колег й надалі залишатися однією командою, аби зараз у непростий час викликів, пов’язаних із коронавірусною недугою, зберегти опорну лікарню у місті.
А завершенням професійної кар’єри Віктора Васильовича стала остання поїздка у Міністерство охорони здоров”я України, за результатами якої Нововолинська міська лікарня має отримати сучасний комп’ютерний томограф за державний кошт вже у цьому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Багаторічний очільник нововолинської лікарні йде з посади
Сьогодні, 05:29
В результаті автотрощі в Польщі загинув українець
Сьогодні, 04:18
Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі
Сьогодні, 03:16
У волинському місті невідомі вкрали елементи пам'ятника. ФОТО
Сьогодні, 02:12
Претенденти на держпосади складатимуть іспит з української мови
Сьогодні, 01:13