В результаті автотрощі в Польщі загинув українець





Як повідомляє місцеве видання Dziennik, патрульні намагалися провести перевірку Fiat Seicento, за кермом якого був 30-річний українець. Але замість виконання вимог поліції чоловік вирішив тікати, - пише



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У жахливій ДТП у Польщі загинули дві українки: фото

Під час різкого розгону його машину занесло на зустрічну смугу.

Українця не врятували

Fiat на величезній швидкості влетів у Renault, від чого водій-порушник отримав численні травми. Спочатку постраждалому намагалися надати допомогу поліцейські. Потім до них приєдналися рятувальники та медики швидкої. Але зберігти життя чоловікові не вдалося.



Вже після загибелі водія правоохоронці з'ясували, що він був громадянином України. Чому він намагався втекти від поліції, невідомо.



За фактом ДТП із загиблими відкрито кримінальну справу. Слідчі з'ясовують мотиви чоловіка, а також всі обставини аварії.



У пресслужбі МЗС інформацію про загибель українця підтвердили у коментарі для "Європейської правди". Дипломати стверджують, що справа перебуває на контролі у консула.



Незабаром тіло померлого перевезуть до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагічний випадок стався ввечері 3 листопада поблизу міста Глогувек. Патрульні намагалися зупинити водія легковика, але він розігнався та спричинив серйозну ДТП.Як повідомляє місцеве видання Dziennik, патрульні намагалися провести перевірку Fiat Seicento, за кермом якого був 30-річний українець. Але замість виконання вимог поліції чоловік вирішив тікати, - пише Канал24 Дивіться також read-also-iconУ жахливій ДТП у Польщі загинули дві українки: фотоПід час різкого розгону його машину занесло на зустрічну смугу.Українця не врятувалиFiat на величезній швидкості влетів у Renault, від чого водій-порушник отримав численні травми. Спочатку постраждалому намагалися надати допомогу поліцейські. Потім до них приєдналися рятувальники та медики швидкої. Але зберігти життя чоловікові не вдалося.Вже після загибелі водія правоохоронці з'ясували, що він був громадянином України. Чому він намагався втекти від поліції, невідомо.За фактом ДТП із загиблими відкрито кримінальну справу. Слідчі з'ясовують мотиви чоловіка, а також всі обставини аварії.У пресслужбі МЗС інформацію про загибель українця підтвердили у коментарі для "Європейської правди". Дипломати стверджують, що справа перебуває на контролі у консула.Незабаром тіло померлого перевезуть до України.

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