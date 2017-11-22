Мешканці декількох вулиць Луцька залишилися без тепла та гарячої води





Про це



У зв’язку із заміною запірної арматури на тепловій мережі вулиці Кравчука тимчасово з 9:00 припинили подачу теплоносія до центральних теплових пунктів на вул. Конякіна, 37 і вул. Кравчука, 26-г.



Відтак, тимчасово не надаються послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для споживачів житлових будинків на вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31, 33, 35, 37, 37-а, вул. Кравчука, 15, 19, 19-а, 19-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 30, 32, 34, 34-а, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34.



Також з тієї ж причини понижені параметри послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від ЦТП на просп. Соборності, 29, 44-а, вул. Чорновола, 2-а, вул. Карпенка-Карого, 11-б.



Споживачами цих теплових пунктів є мешканці житлових будинків на просп. Соборності, 25-а, 25-б, 27, 29, 29-б, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 37, 37-а, 37-б, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, вул. Кравчука, 38, 40, 42, 44, 48, вул. Сухомлинського, 4, 4-а, вул. Чорновола, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, вул. Липинського, 1, 2, вул. Карпенка-Карого, 9, 11.



Очікуваний термін завершення виконання робіт та відновлення послуг – сьогодні о 14:00, про що буде повідомолять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із заміною запірної арматури на тепловій мережі на деяких вулицях Луцька немає гарячої води та опалення.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".У зв’язку із заміною запірної арматури на тепловій мережі вулиці Кравчука тимчасово з 9:00 припинили подачу теплоносія до центральних теплових пунктів на вул. Конякіна, 37 і вул. Кравчука, 26-г.Відтак, тимчасово не надаються послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для споживачів житлових будинків на вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31, 33, 35, 37, 37-а, вул. Кравчука, 15, 19, 19-а, 19-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 30, 32, 34, 34-а, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34.Також з тієї ж причини понижені параметри послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від ЦТП на просп. Соборності, 29, 44-а, вул. Чорновола, 2-а, вул. Карпенка-Карого, 11-б.Споживачами цих теплових пунктів є мешканці житлових будинків на просп. Соборності, 25-а, 25-б, 27, 29, 29-б, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 37, 37-а, 37-б, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, вул. Кравчука, 38, 40, 42, 44, 48, вул. Сухомлинського, 4, 4-а, вул. Чорновола, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, вул. Липинського, 1, 2, вул. Карпенка-Карого, 9, 11.Очікуваний термін завершення виконання робіт та відновлення послуг – сьогодні о 14:00, про що буде повідомолять додатково.

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