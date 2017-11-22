Мешканці декількох вулиць Луцька залишилися без тепла та гарячої води
Сьогодні, 11:00
У зв’язку із заміною запірної арматури на тепловій мережі на деяких вулицях Луцька немає гарячої води та опалення.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
У зв’язку із заміною запірної арматури на тепловій мережі вулиці Кравчука тимчасово з 9:00 припинили подачу теплоносія до центральних теплових пунктів на вул. Конякіна, 37 і вул. Кравчука, 26-г.
Відтак, тимчасово не надаються послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для споживачів житлових будинків на вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31, 33, 35, 37, 37-а, вул. Кравчука, 15, 19, 19-а, 19-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 30, 32, 34, 34-а, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34.
Також з тієї ж причини понижені параметри послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від ЦТП на просп. Соборності, 29, 44-а, вул. Чорновола, 2-а, вул. Карпенка-Карого, 11-б.
Споживачами цих теплових пунктів є мешканці житлових будинків на просп. Соборності, 25-а, 25-б, 27, 29, 29-б, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 37, 37-а, 37-б, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, вул. Кравчука, 38, 40, 42, 44, 48, вул. Сухомлинського, 4, 4-а, вул. Чорновола, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, вул. Липинського, 1, 2, вул. Карпенка-Карого, 9, 11.
Очікуваний термін завершення виконання робіт та відновлення послуг – сьогодні о 14:00, про що буде повідомолять додатково.
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
У зв’язку із заміною запірної арматури на тепловій мережі вулиці Кравчука тимчасово з 9:00 припинили подачу теплоносія до центральних теплових пунктів на вул. Конякіна, 37 і вул. Кравчука, 26-г.
Відтак, тимчасово не надаються послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для споживачів житлових будинків на вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31, 33, 35, 37, 37-а, вул. Кравчука, 15, 19, 19-а, 19-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 30, 32, 34, 34-а, просп. Соборності, 28, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34.
Також з тієї ж причини понижені параметри послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від ЦТП на просп. Соборності, 29, 44-а, вул. Чорновола, 2-а, вул. Карпенка-Карого, 11-б.
Споживачами цих теплових пунктів є мешканці житлових будинків на просп. Соборності, 25-а, 25-б, 27, 29, 29-б, 31, 31-а, 33, 35, 35-а, 37, 37-а, 37-б, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, вул. Кравчука, 38, 40, 42, 44, 48, вул. Сухомлинського, 4, 4-а, вул. Чорновола, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, вул. Липинського, 1, 2, вул. Карпенка-Карого, 9, 11.
Очікуваний термін завершення виконання робіт та відновлення послуг – сьогодні о 14:00, про що буде повідомолять додатково.
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