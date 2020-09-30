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На Волині реорганізовують митницю

На Волині реорганізовують митницю
Волинську митницю Держмитслужби об’єднують із Державною митною службою України.

Про це повідомили на сторінці митниці.

Так, на виконання вимог п.1 постанови КМУ від 30.09.2020 року №895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби» та наказу від 27.10.2020 року №480 «Про реорганізацію територіальних органів Держмитслужби» Волинську митницю приєднують до Державної митної служби України.

У зв’язку з припиненням діяльності Волинської митниці Держмитслужби, як юридичної особи в результаті її реорганізації, інформують суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про те, що необхідно подати додаткові митні декларації, відповідно до обраного митного режиму, згідно з наданими митниці зобов’язаннями, які здійснювали переміщення товарів за попередніми, періодичними, тимчасовими митними деклараціями, та митне оформлення яких не завершили.

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Теги: митниця, держмитслужба, Україна, реорганізація, Волинь
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