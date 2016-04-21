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У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*

У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» з'явився новий магазин чоловічого одягу, взуття та аксесуарів «SCANDAL».

Про це інформує адміністрація закладу.

У магазині представлені класичні та спортивні колекції:

- широкий асортимент верхнього одягу;
- костюми, піджаки;
- джинси, стильні брюки;
- светри, теплі кофти, сорочки;
- взуття та галантерея.

Магазин розташований на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity», що у Луцьку.

У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*

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Теги: ПортCity, магазин, одяг, взуття
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