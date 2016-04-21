У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*





Про це інформує адміністрація закладу.



У магазині представлені класичні та спортивні колекції:



- широкий асортимент верхнього одягу;

- костюми, піджаки;

- джинси, стильні брюки;

- светри, теплі кофти, сорочки;

- взуття та галантерея.



Магазин розташований на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity», що у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі «ПортCity» з'явився новий магазин чоловічого одягу, взуття та аксесуарів «SCANDAL».Про це інформує адміністрація закладу.У магазині представлені класичні та спортивні колекції:- широкий асортимент верхнього одягу;- костюми, піджаки;- джинси, стильні брюки;- светри, теплі кофти, сорочки;- взуття та галантерея.Магазин розташований на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity», що у Луцьку.

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