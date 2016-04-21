У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*

У «ПортCity» – новий магазин чоловічого одягу та взуття*
Сьогодні, 09:52
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» з'явився новий магазин чоловічого одягу, взуття та аксесуарів «SCANDAL».
Про це інформує адміністрація закладу.
У магазині представлені класичні та спортивні колекції:
- широкий асортимент верхнього одягу;
- костюми, піджаки;
- джинси, стильні брюки;
- светри, теплі кофти, сорочки;
- взуття та галантерея.
Магазин розташований на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity», що у Луцьку.
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Про це інформує адміністрація закладу.
У магазині представлені класичні та спортивні колекції:
- широкий асортимент верхнього одягу;
- костюми, піджаки;
- джинси, стильні брюки;
- светри, теплі кофти, сорочки;
- взуття та галантерея.
Магазин розташований на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity», що у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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