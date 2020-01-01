Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.
У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі буде від +4 до +8 градусів, удень до +10…+12. Вітер - західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі буде від +4 до +8 градусів, удень до +10…+12. Вітер - західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку під час розкопок виявили знахідку 16 століття
Сьогодні, 19:34
Розпочали ремонтувати дорогу до Шацьких озер
Сьогодні, 19:12