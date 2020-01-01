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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі буде від +4 до +8 градусів, удень до +10…+12. Вітер - західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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