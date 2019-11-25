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Конструктори презентували український розвідувально-ударний безпілотник

Конструктори презентували український розвідувально-ударний безпілотник
ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", презентувало макет розвідувально-ударного безпілотного літального апарату власної розробки “Сокіл-300”.

Презентація повнорозмірного макета БПЛА відбулася на території ДП "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР", - йдеться на сайті Укроборонпрому.

“Сокіл-300” являє собою комплекс, призначений для ведення розвідки та нанесення ударів на оперативну та тактичну глибину противника. БПЛА озброюється керованими ракетами РК-2П з дальністю ураження до 10 км.

Комплекс оснащений автоматичною лазерною системою посадки та завадозахищеним радіозв‘язком. “Сокіл-300” може комплектуватися трьома варіантами двигунів.

БПЛА розроблений з урахуванням досвіду робіт та технічних рішень ракетного комплексу РК-360 МЦ “Нептун”. Зокрема, управління комплексом здійснюється з мобільного пункту керування, уніфікованого з пунктом управління “Нептуна”.

Основні характеристики:

Маса корисного навантаження — 300 кг.
Максимальна злітна маса — 1225 кг.
Розмах крила БПЛА — 14 м, а довжина — 8,57 м.
Максимальна швидкість сягає 335 км/год.
Система керування — IHS + GPS + карта місцевості.

Нагадаємо, раніше КБ “ЛУЧ” планувало презентувати макет БПЛА власної розробки на виставці “Зброя та безпека”. Однак захід було перенесено на 2021 рік в зв’язку із пандемією коронавірусу.

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Теги: Укроборонпром, оборона
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