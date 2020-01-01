Луцький центр первинної медичної допомоги придбав безконтактні дезінфектори. ФОТО

Луцький центр первинної медичної допомоги придбав чудових помічників – це безконтактні сенсорні дезінфектори для рук BIOSECURITY.Про це йдеться на сторінці медзакладу.Безконтактний дезінфектор – сучасний спосіб підтримки необхідного рівня гігієни та дезінфекції рук, який забезпечує безпеку для пацієнтів та відвідувачів нашого підприємства.Пристрої оздоблені безконтактними датчиками, які швидко реагують на рух, також вони мають регулятори кількості розпилу дезінфікуючої рідини. Скористатись ними дуже просто – потрібно просто піднести руки до зони дезінфекції, розпилювач видасть дозу дезінфектора – і руки чисті.На даний час безконтактні дезінфектори є дуже актуальними бо це чудове рішення для запобігання розповсюдження інфекції.Дане обладнання відповідає стандартам забезпечення карантинних заходів по Україні.