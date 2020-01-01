5 смертей та 482 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Про це



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 72, м. Нововолинськ — 29, Володимир-Волинський район — 51, Горохівський район — 19, Іваничівський район — 10, Камінь-Каширський район — 19, Ківерцівський район — 29, Ковельський район — 44, Локачинський район — 13, Любомльський район — 31, Любешівський район — 20, Луцький район — 42, Маневицький район — 30, Ратнівський район — 19, Рожищенський район — 14, Старовижівський район — 10, Турійський район — 22, Шацький район — 8.



Станом на 7 листопада в області зареєстрували 15795 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 824 у дітей та 1463 у медичних працівників. Одужало 9530 осіб, з них 530 дітей та 1048 медичних працівників. 308 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк — 3559 (в т. ч. 88 летальних)

Луцький район — 1314 (в т. ч. 26 летальних)

м. Нововолинськ — 1297 (в т. ч. 26 летальних)

Володимир-Волинський район — 1425 (в т. ч. 16 летальних)

Горохівський район — 755 (в т. ч. 16 летальних)

Іваничівський район — 406 (в т. ч. 10 летальних)

Камінь-Каширський район — 602 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район — 1450 (в т. ч. 19 летальних)

Ковельський район — 1359 (в т. ч. 29 летальних)

Локачинський район — 220 (в т. ч. 1 летальний)

Любомльський район — 407 (в т. ч. 2 летальних)

Любешівський район — 542 (в т. ч. 10 летальних)

Маневицький район — 768 (в т. ч. 16 летальних)

Ратнівський район — 528 (в т.ч. 15 летальних)

Рожищенський район — 392 (в т. ч. 11 летальних)

Старовижівський район — 210 (в т.ч. 5 летальних)

Турійський район — 410 ( в т. ч. 4 летальний)

Шацький район — 151 (в т. ч. 3 летальних)



За попередню добу надійшло 482 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 84779 осіб. За останню добу обстежили 1384 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 482 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 368 осіб. Пять випадків хвороби завершилися летально (м.Нововолинськ — 1, Горохівський район — 1, Старовижівськи район — 1, Шацький район — 1, Ратнівський район — 1).Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 72, м. Нововолинськ — 29, Володимир-Волинський район — 51, Горохівський район — 19, Іваничівський район — 10, Камінь-Каширський район — 19, Ківерцівський район — 29, Ковельський район — 44, Локачинський район — 13, Любомльський район — 31, Любешівський район — 20, Луцький район — 42, Маневицький район — 30, Ратнівський район — 19, Рожищенський район — 14, Старовижівський район — 10, Турійський район — 22, Шацький район — 8.Станом на 7 листопада в області зареєстрували 15795 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 824 у дітей та 1463 у медичних працівників. Одужало 9530 осіб, з них 530 дітей та 1048 медичних працівників. 308 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).м. Луцьк — 3559 (в т. ч. 88 летальних)Луцький район — 1314 (в т. ч. 26 летальних)м. Нововолинськ — 1297 (в т. ч. 26 летальних)Володимир-Волинський район — 1425 (в т. ч. 16 летальних)Горохівський район — 755 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район — 406 (в т. ч. 10 летальних)Камінь-Каширський район — 602 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район — 1450 (в т. ч. 19 летальних)Ковельський район — 1359 (в т. ч. 29 летальних)Локачинський район — 220 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район — 407 (в т. ч. 2 летальних)Любешівський район — 542 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район — 768 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район — 528 (в т.ч. 15 летальних)Рожищенський район — 392 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район — 210 (в т.ч. 5 летальних)Турійський район — 410 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район — 151 (в т. ч. 3 летальних)За попередню добу надійшло 482 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 84779 осіб. За останню добу обстежили 1384 особи.

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