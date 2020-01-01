На яких вулицях та у які години у Луцьку не буде світла завтра, 9 листопада
Сьогодні, 19:20
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у понеділок, 9 листопада, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Так, світла не буде у такий час за такими адресами:
з 10:00 до 17:00 - вул. Ланова, вул. Журавлина, вул. Зарічна, вул. Новочерчицька (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Героїв УПА (частково), пров. Героїв УПА, вул. Вишківська, пров. Вишківський, вул. Колгоспний двір.
Зауважують також, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Так, світла не буде у такий час за такими адресами:
з 10:00 до 17:00 - вул. Ланова, вул. Журавлина, вул. Зарічна, вул. Новочерчицька (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Героїв УПА (частково), пров. Героїв УПА, вул. Вишківська, пров. Вишківський, вул. Колгоспний двір.
Зауважують також, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за Вашою адресою, варто підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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