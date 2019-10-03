Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара
Сьогодні, 16:16
У Любешівському районному відділі ДРАЦС днями зареєстрували інтернаціональний шлюб.
Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.
Інформують, що наречений – Худжамурод Шовалієв з Таджикистану, а наречена – українка Наталія Мельник.
«Коханню ні карантин, ні кордони не на заваді… Він – мужній і надійний… Вона – ніжна і романтична… Нехай завжди у Вашій сім'ї живе кохання! Будьте щасливі і закохані!», - йдеться у дописі Любешівського районного відділу ДРАЦС.
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Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.
Інформують, що наречений – Худжамурод Шовалієв з Таджикистану, а наречена – українка Наталія Мельник.
«Коханню ні карантин, ні кордони не на заваді… Він – мужній і надійний… Вона – ніжна і романтична… Нехай завжди у Вашій сім'ї живе кохання! Будьте щасливі і закохані!», - йдеться у дописі Любешівського районного відділу ДРАЦС.
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