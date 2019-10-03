вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара

Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара
У Любешівському районному відділі ДРАЦС днями зареєстрували інтернаціональний шлюб.

Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.

Інформують, що наречений – Худжамурод Шовалієв з Таджикистану, а наречена – українка Наталія Мельник.

«Коханню ні карантин, ні кордони не на заваді… Він – мужній і надійний… Вона – ніжна і романтична… Нехай завжди у Вашій сім'ї живе кохання! Будьте щасливі і закохані!», - йдеться у дописі Любешівського районного відділу ДРАЦС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Худжамурод Шовалієв, шлюб, Любешів, молодята
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Сьогодні, 17:13
Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара
Сьогодні, 16:16
Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 15:30
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
Сьогодні, 14:15
Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Волинське подружжя обвінчалося після 50-ти років цивільного шлюбу Волинське подружжя обвінчалося після 50-ти років цивільного шлюбу
03 жовтень, 2019, 13:10
На Волині матір з донькою вийшли заміж за двох братів На Волині матір з донькою вийшли заміж за двох братів
01 листопад, 04:08
У селищі на Волині діти отримають компенсацію за безоплатне харчування У селищі на Волині діти отримають компенсацію за безоплатне харчування
30 жовтень, 02:11
У магазині на Волині знайшли понад 60 пляшок шкідливого сурогату У магазині на Волині знайшли понад 60 пляшок шкідливого сурогату
26 жовтень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Червоні» вихідні у Ковелі: як місто живе у найжорсткіших умовах карантину. ФОТО
Сьогодні, 17:13
 0
Ні карантин, ні кордони не завадили: на Волині побралася інтернаціональна пара
Сьогодні, 16:16
 0
Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 15:30
 0
«Марш народовладдя» у Білорусі: правозахисники повідомляють про масові затримання
Сьогодні, 14:15
 0
Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8