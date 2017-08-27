З подвір'я волинянина викрали мопед вартістю 10 тисяч гривень





Про це



До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 17-річний житель району та повідомив, що із господарського приміщення зникли мопед Alpha та бензопила загальною вартістю майже 5 тис. грн. Дільничні спільно із слідчо-оперативною групою встановили, що до скоєння крадіжки причетний 32-річний житель району. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



А у селі Світязь Шацького району із подвір’я 46-річного місцевого мешканця викрали мопед «Honda Dio» вартістю 10 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що викрав транспортний засіб односелець потерпілого.



За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дільничні офіцери поліції Володимир-Волинського відділу та Шацького відділення поліції у співпраці із іншими службами за декілька годин встановили злодіїв мопедів.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 17-річний житель району та повідомив, що із господарського приміщення зникли мопед Alpha та бензопила загальною вартістю майже 5 тис. грн. Дільничні спільно із слідчо-оперативною групою встановили, що до скоєння крадіжки причетний 32-річний житель району. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.А у селі Світязь Шацького району із подвір’я 46-річного місцевого мешканця викрали мопед «Honda Dio» вартістю 10 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що викрав транспортний засіб односелець потерпілого.За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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