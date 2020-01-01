Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 10 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Школа с/р СГГП Білинс.Білин-повністю1. 9:00 – 17:00Угринівська сільська рада - башняс.Угринів ( Леонівка):вул. Польова1. 10:00 – 17:00ФОП Костровська В.М. Виробнича база смт Іваничі, ТзОВ «Астеліт» смт.Іваничі смт.Іваничі2. 10:00 – 17:00Аптека ТОВ "ЕС.-ПІ.ЕС." смт. Іваничі,ПП "ЗАСТАВА" Магазин-склад смт. Іваничі смт.Іваничі вул.Заводська, вул.Підцерква, вул.Ювілейна1. 09:00-17:00м. Камінь-Каширський, вул.Магістральна, вул.Вузька, вул.Гагаріна, вул.Аеродромна, вул.Осівецька, вул.Журавлина, вул.Героїв Чорнобиля, пров.Аеродромний, пров.Осівецький, пров.Магістральний,2. КТП-326 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул.40-річчя Перемоги, вул.Фестивальна,вул. Яровиця, пров.Шевченка,пров.40-річчя Перемоги, пров.Літописний1. 9:00-17:00с.Кульчинвул.5-го Лютого,16-26 ,13-17вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,вул.Вишнева ,1-29,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-259 9:00-17:00 смт. Цумань - церкваФОП Філюк О.Д. - магазинФОП Аліферчук М.М. - магазинФОП Арендарчук А.М. - магазинТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Є.Х. - магазинФОП Футрук В.М. - ательєФОП Дуб В.П. - магазинФОП Данилевська С.Ю. - магазинФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13,вул. Покровська буд.1-57,вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,3. ПЛ-0,4 кВ КТП-382 9:00-17:00 с. Дачневул. Дружби4. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,5. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 с.Хорлупивул.Першотравнева,35-59 ,40-84, вул.Комсомольська,17-22,6. ЗТП-407 9:00-17:00 м. Ківерці - школа №3Свято-Покровська УПЦ КП - церкваФОП Дейна І.С. - магазинФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а, 201.ПЛ-0,4кВ КТП-5559:00-17:00 СільськогосподарськеТзОВ"Сагайдачного"ФОПСачук А.Вс.Кругель2. 9:00-17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" АТ "Укртрансгаз"СТзОВ "Облапське"ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська радаПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Панасюк Р.П.Церква святого Симеона СтовпникаФОП Сонько С.О.ФОП Дацюк Л.С.Релігійна громадаСвт.Василія Великого УПЦФОП Миронюк Т.С.ТзОВ "УкрТАУЕР"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ПАТ "Київстар" с.Облапи3. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-577, ТП-399,ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білинс.Колодяжне4.ПЛ-0,4кВ КТП-4189:00-17:00 ФОП Кисляк О.ВФОП Кінжибало Л.ВФОП Петрович І.ОФО Чапленко І.СФОП Клімук В.ВФОП Повар В.ІФ.о.Кошелюк Г.МПідприємство теплових мереж "Ковельтепло"ТзОВ "Волиньфарм"ФОП Ступачок Ю.ІФОП СеменюкТ.АФОП Давидюк Т.МТзОВ "К.П.Верес"Об'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Весна-80"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Управління соціального захисту населеннявиконавчого комітету Ковельської міської радиВідділ культури виконавчого комітетуКовельської міської радиЖЕК №1Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиФОП Лисаков М.ВФО Гончаренко С.ПФОП Піскуровський Є.ССтепанович м.КовельВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Музей,Агропроект,НКРЕГаражний кооператив «Лісник»НотаріусМ-н «Арка»СтоматкабінетУкрсоцбанкВ. Городок вул. Шопена 132. ТП-181 ПЛ-0,4кВ Л-2 09:00-17:00 Склад здраввідділуМП «Лілея», майстерняАЗС «АNP»Анекс-плюс вул. Вересаявул. Вишинськоговул. Мурашковул. Вериківськоговул. Макаревичавул. Станіславського 2бВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Приватне виробничо-комерційне підприємство"Плесо"смтШацьк, 1 Травня, Вишнева,8 Березня2. 10:00-17:00с. Хрипськ3. Державне під-во "Любомльське лісове господарство", ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій ", ФОП Рибіцький Микола Володимирович, Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця м Любомль Д. Шамука, Пушкіна, Вокзальна, Лісна, Вербицького, Перемоги, Вокзальна, Будівельна, Зелена, Коновальця, Залізнична1. ПЛ-10кВ Л 106-01 від ЗТП-244 до ЗТП-257 10:00 -17:00 с.Бихів: Ветдільниця,с.Хутомир: Школа,ФАП, СВК «Зоря», магазинс.Бихів(частково), с.Залаззя(частково), с.Хутомир1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП) с. Кукли.1. 9:00 -17:00Магазин Зустріч М. Нововолинськ, вул. Гірнича 18-22,54-60,15.17; М.Вовчка 1-15/2, 2-26; Лісна 35-37,50,26.Вимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ ТП-5099:00-17:00с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4.ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00 с.Башова (повністю) с.Башова (повністю)8.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..1. ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня, моб.звязок Київстар с.Рудня с.Рудня, Кукуріки, Сьомаки2. ПЛ-10Кв Л-57-05 від ЛР-26 10:00-17:00 Школа с.Лютка, ПП Ханко с.Лютка с.Лютка1. ПЛ-0,4кВКТП-42 10:00-16:30 РСТ-магазин , церква с.Оса2. ПЛ-0,4кВКТП-109 Л-5,Л-1 10:00-16:30 Ружинська с/р – адмінбудинок , ФГ « Відродження Ружин» - свинарник, ФГ « Поліський колос» - бригада, контора , пож.депо, ПрАТ «Київстар» - СМЗ с.Ружин3. 10:00-16:30с.Маковичі