Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 10 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Школа с/р СГГП Білин
с.Білин-повністю
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Угринівська сільська рада - башня
с.Угринів ( Леонівка):
вул. Польова
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
ФОП Костровська В.М. Виробнича база смт Іваничі, ТзОВ «Астеліт» смт.Іваничі смт.Іваничі
2. 10:00 – 17:00
Аптека ТОВ "ЕС.-ПІ.ЕС." смт. Іваничі,
ПП "ЗАСТАВА" Магазин-склад смт. Іваничі смт.Іваничі вул.Заводська, вул.Підцерква, вул.Ювілейна
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський, вул.Магістральна, вул.Вузька, вул.Гагаріна, вул.Аеродромна, вул.Осівецька, вул.Журавлина, вул.Героїв Чорнобиля, пров.Аеродромний, пров.Осівецький, пров.Магістральний,
2. КТП-326 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул.40-річчя Перемоги, вул.Фестивальна,
вул. Яровиця, пров.Шевченка,
пров.40-річчя Перемоги, пров.Літописний
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,
вул.Вишнева ,1-29,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-259 9:00-17:00 смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-382 9:00-17:00 с. Дачне
вул. Дружби
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,35-59 ,40-84, вул.Комсомольська,17-22,
6. ЗТП-407 9:00-17:00 м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-555
9:00-17:00 СільськогосподарськеТзОВ"Сагайдачного"
ФОПСачук А.В
с.Кругель
2. 9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" АТ "Укртрансгаз"
СТзОВ "Облапське"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П.
Церква святого Симеона Стовпника
ФОП Сонько С.О.
ФОП Дацюк Л.С.
Релігійна громада
Свт.Василія Великого УПЦ
ФОП Миронюк Т.С.
ТзОВ "УкрТАУЕР"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПАТ "Київстар" с.Облапи
3. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
4.
ПЛ-0,4кВ КТП-418
9:00-17:00 ФОП Кисляк О.В
ФОП Кінжибало Л.В
ФОП Петрович І.О
ФО Чапленко І.С
ФОП Клімук В.В
ФОП Повар В.І
Ф.о.Кошелюк Г.М
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Ступачок Ю.І
ФОП СеменюкТ.А
ФОП Давидюк Т.М
ТзОВ "К.П.Верес"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Весна-80"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ЖЕК №1
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ФОП Лисаков М.В
ФО Гончаренко С.П
ФОП Піскуровський Є.С
Степанович м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Музей,
Агропроект,
НКРЕ
Гаражний кооператив «Лісник»
Нотаріус
М-н «Арка»
Стоматкабінет
Укрсоцбанк
В. Городок вул. Шопена 13
2. ТП-181 ПЛ-0,4кВ Л-2 09:00-17:00 Склад здраввідділу
МП «Лілея», майстерня
АЗС «АNP»
Анекс-плюс вул. Вересая
вул. Вишинського
вул. Мурашко
вул. Вериківського
вул. Макаревича
вул. Станіславського 2б
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
Приватне виробничо-комерційне підприємство"Плесо"
смтШацьк, 1 Травня, Вишнева,
8 Березня
2. 10:00-17:00
с. Хрипськ
3. Державне під-во "Любомльське лісове господарство", ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій ", ФОП Рибіцький Микола Володимирович, Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця м Любомль Д. Шамука, Пушкіна, Вокзальна, Лісна, Вербицького, Перемоги, Вокзальна, Будівельна, Зелена, Коновальця, Залізнична
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л 106-01 від ЗТП-244 до ЗТП-257 10:00 -17:00 с.Бихів: Ветдільниця,
с.Хутомир: Школа,ФАП, СВК «Зоря», магазин
с.Бихів(частково), с.Залаззя(частково), с.Хутомир
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП) с. Кукли.
місто Нововолинськ
1. 9:00 -17:00
Магазин Зустріч М. Нововолинськ, вул. Гірнича 18-22,54-60,15.17; М.Вовчка 1-15/2, 2-26; Лісна 35-37,50,26.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00 с.Башова (повністю) с.Башова (повністю)
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня, моб.звязок Київстар с.Рудня с.Рудня, Кукуріки, Сьомаки
2. ПЛ-10Кв Л-57-05 від ЛР-26 10:00-17:00 Школа с.Лютка, ПП Ханко с.Лютка с.Лютка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-42 10:00-16:30 РСТ-магазин , церква с.Оса
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-109 Л-5,Л-1 10:00-16:30 Ружинська с/р – адмінбудинок , ФГ « Відродження Ружин» - свинарник, ФГ « Поліський колос» - бригада, контора , пож.депо, ПрАТ «Київстар» - СМЗ с.Ружин
3. 10:00-16:30
с.Маковичі
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Школа с/р СГГП Білин
с.Білин-повністю
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Угринівська сільська рада - башня
с.Угринів ( Леонівка):
вул. Польова
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
ФОП Костровська В.М. Виробнича база смт Іваничі, ТзОВ «Астеліт» смт.Іваничі смт.Іваничі
2. 10:00 – 17:00
Аптека ТОВ "ЕС.-ПІ.ЕС." смт. Іваничі,
ПП "ЗАСТАВА" Магазин-склад смт. Іваничі смт.Іваничі вул.Заводська, вул.Підцерква, вул.Ювілейна
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський, вул.Магістральна, вул.Вузька, вул.Гагаріна, вул.Аеродромна, вул.Осівецька, вул.Журавлина, вул.Героїв Чорнобиля, пров.Аеродромний, пров.Осівецький, пров.Магістральний,
2. КТП-326 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул.40-річчя Перемоги, вул.Фестивальна,
вул. Яровиця, пров.Шевченка,
пров.40-річчя Перемоги, пров.Літописний
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,
вул.Вишнева ,1-29,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-259 9:00-17:00 смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-382 9:00-17:00 с. Дачне
вул. Дружби
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,35-59 ,40-84, вул.Комсомольська,17-22,
6. ЗТП-407 9:00-17:00 м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-555
9:00-17:00 СільськогосподарськеТзОВ"Сагайдачного"
ФОПСачук А.В
с.Кругель
2. 9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" АТ "Укртрансгаз"
СТзОВ "Облапське"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П.
Церква святого Симеона Стовпника
ФОП Сонько С.О.
ФОП Дацюк Л.С.
Релігійна громада
Свт.Василія Великого УПЦ
ФОП Миронюк Т.С.
ТзОВ "УкрТАУЕР"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПАТ "Київстар" с.Облапи
3. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин
с.Колодяжне
4.
ПЛ-0,4кВ КТП-418
9:00-17:00 ФОП Кисляк О.В
ФОП Кінжибало Л.В
ФОП Петрович І.О
ФО Чапленко І.С
ФОП Клімук В.В
ФОП Повар В.І
Ф.о.Кошелюк Г.М
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Ступачок Ю.І
ФОП СеменюкТ.А
ФОП Давидюк Т.М
ТзОВ "К.П.Верес"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Весна-80"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ЖЕК №1
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ФОП Лисаков М.В
ФО Гончаренко С.П
ФОП Піскуровський Є.С
Степанович м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Музей,
Агропроект,
НКРЕ
Гаражний кооператив «Лісник»
Нотаріус
М-н «Арка»
Стоматкабінет
Укрсоцбанк
В. Городок вул. Шопена 13
2. ТП-181 ПЛ-0,4кВ Л-2 09:00-17:00 Склад здраввідділу
МП «Лілея», майстерня
АЗС «АNP»
Анекс-плюс вул. Вересая
вул. Вишинського
вул. Мурашко
вул. Вериківського
вул. Макаревича
вул. Станіславського 2б
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
Приватне виробничо-комерційне підприємство"Плесо"
смтШацьк, 1 Травня, Вишнева,
8 Березня
2. 10:00-17:00
с. Хрипськ
3. Державне під-во "Любомльське лісове господарство", ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій ", ФОП Рибіцький Микола Володимирович, Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця м Любомль Д. Шамука, Пушкіна, Вокзальна, Лісна, Вербицького, Перемоги, Вокзальна, Будівельна, Зелена, Коновальця, Залізнична
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л 106-01 від ЗТП-244 до ЗТП-257 10:00 -17:00 с.Бихів: Ветдільниця,
с.Хутомир: Школа,ФАП, СВК «Зоря», магазин
с.Бихів(частково), с.Залаззя(частково), с.Хутомир
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 10:00-17:00 Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП) с. Кукли.
місто Нововолинськ
1. 9:00 -17:00
Магазин Зустріч М. Нововолинськ, вул. Гірнича 18-22,54-60,15.17; М.Вовчка 1-15/2, 2-26; Лісна 35-37,50,26.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2.
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4.
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5.
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00 с.Башова (повністю) с.Башова (повністю)
8.
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-93-02 10:00-17:00 Школа с.Рудня, моб.звязок Київстар с.Рудня с.Рудня, Кукуріки, Сьомаки
2. ПЛ-10Кв Л-57-05 від ЛР-26 10:00-17:00 Школа с.Лютка, ПП Ханко с.Лютка с.Лютка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-42 10:00-16:30 РСТ-магазин , церква с.Оса
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-109 Л-5,Л-1 10:00-16:30 Ружинська с/р – адмінбудинок , ФГ « Відродження Ружин» - свинарник, ФГ « Поліський колос» - бригада, контора , пож.депо, ПрАТ «Київстар» - СМЗ с.Ружин
3. 10:00-16:30
с.Маковичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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