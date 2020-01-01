На Волині водій збив пішохода, але в суді його вину не вдалось довести





За даними патрульної поліції, 51-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району на автомобілі «Volkswagen» перед нерегульованим пішохідним переходом не зменшив швидкості в результаті чого скоїв наїзд на пішохода. За адміністративне правопорушення на водія склали протокол. Про це пише



Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 листопада. Як постраждав пішохід – в матеріалах справи не йдеться.



Водій на виклик до суду не з’явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи його повідомляли.



Стаття 124 КУпАП, за якою його судили, передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Суд встановив, що в даному випадку, згідно матеріалів справи, механічні пошкодження на автомобілі були відсутні. Поліція також повідомила, що кримінальне провадження за фактом ДТП не відкривалось.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк закрила провадження у зв’язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 серпня 2020 року о 17-й годині в Ковелі на вулиці Симоненка.За даними патрульної поліції, 51-річний мешканець села Уховецьк Ковельського району на автомобілі «Volkswagen» перед нерегульованим пішохідним переходом не зменшив швидкості в результаті чого скоїв наїзд на пішохода. За адміністративне правопорушення на водія склали протокол. Про це пише Ковель медіа Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 листопада. Як постраждав пішохід – в матеріалах справи не йдеться.Водій на виклик до суду не з’явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи його повідомляли.Стаття 124 КУпАП, за якою його судили, передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Суд встановив, що в даному випадку, згідно матеріалів справи, механічні пошкодження на автомобілі були відсутні. Поліція також повідомила, що кримінальне провадження за фактом ДТП не відкривалось.Суддя Ковельського міськрайонного судузакрила провадження у зв’язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію