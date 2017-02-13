У Луцьку зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:09
У Луцьку виявили декілька водіїв, які керували автівками у стані сп’яніння.
Так, 10 листопада, на вулиці Івана Франка за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito. У 50-річного водія інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, - інформує патрульна поліція Волинської області.
У кермувальника виявили 1,94 проміле алкоголю.
А згодом, патрулюючи на вулиці Шевченка, патрульні зупинили Mitsubishi Space Star, водій якого не увімкнув сигнали зміни напрямку руху, чим порушив ПДР.
При спілкуванні з водієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря показав, що водій справді був нетверезий.
Пізніше поліцейські отримали повідомлення від заявника, який розповів, що кермувальник Opel перевищує швидкість та перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Інспектори прибули за вказаною адресою та виявили 21-річного водія. Його огляд на стан сп’яніння показав результат у 1,27 проміле.
На всіх водіїв патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Так, 10 листопада, на вулиці Івана Франка за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito. У 50-річного водія інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, - інформує патрульна поліція Волинської області.
У кермувальника виявили 1,94 проміле алкоголю.
А згодом, патрулюючи на вулиці Шевченка, патрульні зупинили Mitsubishi Space Star, водій якого не увімкнув сигнали зміни напрямку руху, чим порушив ПДР.
При спілкуванні з водієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря показав, що водій справді був нетверезий.
Пізніше поліцейські отримали повідомлення від заявника, який розповів, що кермувальник Opel перевищує швидкість та перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Інспектори прибули за вказаною адресою та виявили 21-річного водія. Його огляд на стан сп’яніння показав результат у 1,27 проміле.
На всіх водіїв патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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