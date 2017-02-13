У Луцьку зловили трьох п'яних водіїв

У Луцьку виявили декілька водіїв, які керували автівками у стані сп’яніння.Так, 10 листопада, на вулиці Івана Франка за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito. У 50-річного водія інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, - інформує патрульна поліція Волинської області.У кермувальника виявили 1,94 проміле алкоголю.А згодом, патрулюючи на вулиці Шевченка, патрульні зупинили Mitsubishi Space Star, водій якого не увімкнув сигнали зміни напрямку руху, чим порушив ПДР.При спілкуванні з водієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря показав, що водій справді був нетверезий.Пізніше поліцейські отримали повідомлення від заявника, який розповів, що кермувальник Opel перевищує швидкість та перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Інспектори прибули за вказаною адресою та виявили 21-річного водія. Його огляд на стан сп’яніння показав результат у 1,27 проміле.На всіх водіїв патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.