На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО
Сьогодні, 14:19
На Волині встановлюють місцеперебування неповнолітнього Дідуна Максима Віталійовича, 19.04.2003 р.н.
Про це повідомляють на стоірнці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.
Хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та до цього часу не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у м. Нововолинську.
Прикмети: ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, світло-русяве волосся, коротко підстрижений, має трошки відстовбурчені вуха.
Був одягнений: темна кофта з капюшоном з булим кольору надписом на грудях, темно-сірі штани, червоно-бордові кеди з білою підошвою.
У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітнього просять поінформувати поліцію за телефонами: "102" або 0669624863
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Про це повідомляють на стоірнці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.
Хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та до цього часу не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у м. Нововолинську.
Прикмети: ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, світло-русяве волосся, коротко підстрижений, має трошки відстовбурчені вуха.
Був одягнений: темна кофта з капюшоном з булим кольору надписом на грудях, темно-сірі штани, червоно-бордові кеди з білою підошвою.
У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітнього просять поінформувати поліцію за телефонами: "102" або 0669624863
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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