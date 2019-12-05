На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО

На Волині встановлюють місцеперебування неповнолітнього, 19.04.2003 р.н.Про це повідомляють на стоірнці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.Хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та до цього часу не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у м. Нововолинську.ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, світло-русяве волосся, коротко підстрижений, має трошки відстовбурчені вуха.темна кофта з капюшоном з булим кольору надписом на грудях, темно-сірі штани, червоно-бордові кеди з білою підошвою.У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітнього просять поінформувати поліцію за телефонами: