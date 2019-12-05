вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО

На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО
На Волині встановлюють місцеперебування неповнолітнього Дідуна Максима Віталійовича, 19.04.2003 р.н.

Про це повідомляють на стоірнці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.

Хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та до цього часу не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у м. Нововолинську.

Прикмети: ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, світло-русяве волосся, коротко підстрижений, має трошки відстовбурчені вуха.

Був одягнений: темна кофта з капюшоном з булим кольору надписом на грудях, темно-сірі штани, червоно-бордові кеди з білою підошвою.

У разі будь-якої інформації про місцеперебування неповнолітнього просять поінформувати поліцію за телефонами: "102" або 0669624863

На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, безвісти ззниклий, дитина, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
Сьогодні, 14:51
Встромила ніж у серце: на Волині 70-річна жінка покінчила життя самогубством
Сьогодні, 14:33
На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО
Сьогодні, 14:19
На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
Сьогодні, 13:47
Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
У Луцьку патрульні розшукали 12-річного хлопця, який пішов гуляти і не повернувся додому У Луцьку патрульні розшукали 12-річного хлопця, який пішов гуляти і не повернувся додому
02 листопад, 11:27
Знайшли жінку, яка зникла на Волині разом з 2-річним сином Знайшли жінку, яка зникла на Волині разом з 2-річним сином
05 грудень, 2019, 09:10
Знайшли хлопця, який зник на Волині. ФОТО Знайшли хлопця, який зник на Волині. ФОТО
26 липень, 2019, 16:18
Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла
08 серпень, 2018, 14:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рятувальники витягнули з 15-метрової криниці кошеня
Сьогодні, 15:45
 0
Другий тур виборів мера Луцька: скільки витратили на бюлетні
Сьогодні, 15:40
 0
Хлопець – у комі: рідні просять допомогти волинянину, який постраждав в ДТП
Сьогодні, 15:32
 0
Волинські поліцейські викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:25
 0
В Україні запровадили карантин вихідного дня
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8