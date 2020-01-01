Жити комфортно: правила благоустрою від «Dream Town»*





Розвинена інфраструктура – складова комфорту і безпеки мешканців.



Зовнішня інфраструктура – це благоустрій та транспортна доступність району, в якому розташований житловий комплекс, а також наявність соціально значущих об'єктів.



Залежно від того, що саме розташоване неподалік від новобудови, вона стає зручною для певної соціальної категорії громадян.



Для сім’ї, що мешкає у «Dream Town» у пішій доступності від будинку є школа і дитячі садочки, комплекси з розвагами для дітей, продуктові супермаркети та бутіки.



Для молоді актуальні розваги – якраз неподалік від «Dream Town»: великий розважальний центр з кінотеатром, боулінгом, кафе і ресторани. Поряд фітнес-центри та спортивний комплекс з басейном, стадіон. Також звідси легко подорожувати – рукою подати до вокзалів.



Для літніх людей, перш за все, «Dream Town» – це тихий комфортний район з хорошим транспортним сполученням, поряд – лікарня, аптеки та банки. І хоча це – центральний район міста, є тихі вулички для прогулянок.



Внутрішня інфраструктура теж сучасна та комфортна. У розробці прибудинкової території «Dream Town» закладені три найважливіші принципи: безпека, ергономічність і зручність. Від забудовника «Dream Town» мешканці отримають сучасний двір та новітній паркінг.



Для сімей, що підтримують здоровий спосіб життя, біля будинків будуть місця для пробіжок. Майданчик з тренажерами під відкритим небом дозволять активно проводити час з користю для здоров'я як молоді, так і представникам старшого покоління. Будуть також доріжки для прогулянок з дитиною на свіжому повітрі, яскраві та цікаві майданчики для розвитку.

Для поціновувачів спокійного проведення часу - затишні кафе з літніми майданчиками, зелена зона, в якій можна влаштувати пікнік, почитати книгу. Тут втілять тенденції сучасного ландшафтного дизайну, будуть облаштовані клумби з декоративним камінням, квітучі рослини наповнюватимуть повітря своїм ароматом. Сюрпризом для мешканців стануть цікаві арт-споруди.



Продумані і такі деталі, як пандуси, за рахунок яких зручно підніматися на свій поверх і спускатися вниз з візочком, поручні, лавки, велопарковки, декоративне вечірнє освітлення, інтернет-лінії, швидкісні ліфти, системи пожежогасіння тощо.



Транзитні шляхи комплексу вибудувані таким чином, що забезпечують зручний доступ до під'їздів. Пішохідні зони не перетинаються з зонами проїзду автотранспорту. Людям, у яких є автомобіль, збудували новітній підземний паркінг з надійною охороною.



Інфраструктура «Dream Town» орієнтована на потреби мешканців. Тож варто обирати для себе комфортний дім на довгі роки.



З деталями вас ознайомлять у консультаційному центрі «DREAM TOWN», вул. Привокзальна, 12, та за тел. 099 327 27 27, сайт



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