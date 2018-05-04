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На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактних сигарет. ФОТО. ВІДЕО

На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактних сигарет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактної тютюнової продукції та цигарок білоруського виробництва.

Зазначається, що проведели низку обшуків в складських приміщеннях причетних до вказаної протиправної діяльності осіб, - інформує Держприкордонслужба України.

В результаті виявили та вилучили 42 000 пачок цигарок різних марок, транспортний засіб, яким здійснювалась доставка контрафактної продукції та інші речові докази.

Наразі тривають подальші заходи в рамках супроводу кримінального провадження.
На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактних сигарет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактних сигарет. ФОТО. ВІДЕО
На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактних сигарет. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: контрафакт, цигарки
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