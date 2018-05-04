На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактних сигарет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
На Волині ліквідували канал незаконної реалізації контрафактної тютюнової продукції та цигарок білоруського виробництва.
Зазначається, що проведели низку обшуків в складських приміщеннях причетних до вказаної протиправної діяльності осіб, - інформує Держприкордонслужба України.
В результаті виявили та вилучили 42 000 пачок цигарок різних марок, транспортний засіб, яким здійснювалась доставка контрафактної продукції та інші речові докази.
Наразі тривають подальші заходи в рамках супроводу кримінального провадження.
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Зазначається, що проведели низку обшуків в складських приміщеннях причетних до вказаної протиправної діяльності осіб, - інформує Держприкордонслужба України.
В результаті виявили та вилучили 42 000 пачок цигарок різних марок, транспортний засіб, яким здійснювалась доставка контрафактної продукції та інші речові докази.
Наразі тривають подальші заходи в рамках супроводу кримінального провадження.
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