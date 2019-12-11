Волинянина «розвели» під час інтернет-покупки
Сьогодні, 19:32
11 листопада до Ковельського відділу поліції звернувся 51-річний місцевий житель та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки.
Про це повідомляє місцевий відділ поліції.
Чоловік за 7300 гривень хотів придбати раму для електровелосипеда. Заявник проплатив покупку за допомогою послуги «OLX доставка», однак товар не отримав.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє місцевий відділ поліції.
Чоловік за 7300 гривень хотів придбати раму для електровелосипеда. Заявник проплатив покупку за допомогою послуги «OLX доставка», однак товар не отримав.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
Брехня. Швидше за все зробив предоплату. "OLX доставка" так не працює. Там захист покупки і продавець не отримає коштів, доки покупець не отримає товар. Не грайтесь з термінами, або скажіть про це поліціянтам.
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