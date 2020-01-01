У Володимирі-Волинському просять прем'єр-міністра скасувати карантин «вихідного дня»

Міський голова Володимира-Волинськогопідписав лист-звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням скасувати рішення про встановлення карантину «вихідного дня».За словами Петра Даниловича, у межах таких карантинних заходів значна частина малого та середнього бізнесу міста понесе чималі втрати і це призведе до серйозних збитків і проблем, серед яких масове припинення діяльності суб’єктів підприємництва, скорочення персоналу, а тим самим і збільшення чисельності безробітних осіб, суттєвого скорочення доходів громадян, і, як результат, відтоку робочої сили закордон, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Крім того, заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів цих закладів у робочі дні, що також може спровокувати ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію.На сьогодні заклади міста і так працюють у режимі серйозних обмежень, органами контролю постійно проводяться перевірки дотримання ними протиепідемічних вимог, встановлених постановами Головного санітарного лікаря України.