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У Володимирі-Волинському просять прем'єр-міністра скасувати карантин «вихідного дня»

У Володимирі-Волинському просять прем'єр-міністра скасувати карантин «вихідного дня»
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк підписав лист-звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням скасувати рішення про встановлення карантину «вихідного дня».

За словами Петра Даниловича, у межах таких карантинних заходів значна частина малого та середнього бізнесу міста понесе чималі втрати і це призведе до серйозних збитків і проблем, серед яких масове припинення діяльності суб’єктів підприємництва, скорочення персоналу, а тим самим і збільшення чисельності безробітних осіб, суттєвого скорочення доходів громадян, і, як результат, відтоку робочої сили закордон, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Крім того, заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів цих закладів у робочі дні, що також може спровокувати ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію.

На сьогодні заклади міста і так працюють у режимі серйозних обмежень, органами контролю постійно проводяться перевірки дотримання ними протиепідемічних вимог, встановлених постановами Головного санітарного лікаря України.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, звернення
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