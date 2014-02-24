Кількість працівників СБУ хочуть скоротити на 40%
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Службі Безпеки залишаться на робочих місцях тільки сімнадцять тисяч осіб.
Законопроект в п’ятницю, 13 листопада, різко розкритикував глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з представниками преси, - пише Перший діловий.
Як зазначив глава СБУ, законопроектом пропонується фронтальне скорочення кадрів Служби Безпеки до сімнадцяти тисяч чоловік. За три роки, за проектом закону, в Службі ліквідуються 10 тисяч посад.
За даними Івана Баканова, “колеги” СБУ – ФСБ Росії і КДБ Білорусі в сумі мають в штаті трохи менше 220 тисяч співробітників. На думку глави СБУ, ініціатива депутатів капітально підірве обороноздатність України.
Баканов поділився такими подробицями:
“І в цьому варіанті ми не можемо говорити навіть про аутсорс, щоб вивести допоміжний персонал зі складу СБУ, як це планувалося раніше. Тому що проектом пропонується включити в загальну чисельність Служби всі установи і організації, які залишаться в нашому управлінні.
Тобто це ще один механізм прихованого скорочення, який зменшує кількість посад для оперативних співробітників “.
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Законопроект в п’ятницю, 13 листопада, різко розкритикував глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з представниками преси, - пише Перший діловий.
Як зазначив глава СБУ, законопроектом пропонується фронтальне скорочення кадрів Служби Безпеки до сімнадцяти тисяч чоловік. За три роки, за проектом закону, в Службі ліквідуються 10 тисяч посад.
За даними Івана Баканова, “колеги” СБУ – ФСБ Росії і КДБ Білорусі в сумі мають в штаті трохи менше 220 тисяч співробітників. На думку глави СБУ, ініціатива депутатів капітально підірве обороноздатність України.
Баканов поділився такими подробицями:
“І в цьому варіанті ми не можемо говорити навіть про аутсорс, щоб вивести допоміжний персонал зі складу СБУ, як це планувалося раніше. Тому що проектом пропонується включити в загальну чисельність Служби всі установи і організації, які залишаться в нашому управлінні.
Тобто це ще один механізм прихованого скорочення, який зменшує кількість посад для оперативних співробітників “.
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