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У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти

У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти
У Луцьку на проспекті Грушевського, поблизу волинської обласної лікарні, пошкоджений стовп впав на дроти.

Про це у групі «Автоандони Луцька» написав користувач Тарас Дмитряк.

"Панове обережніше на Грушевського (перехід із обласної до Салюта). Поліцію повідомив", - зазначає автор у дописі.

Наразі не відомо про причину пошкодження електроопори.

У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти
У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти

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Теги: стовп, Луцьк
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