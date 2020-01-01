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Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори

Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори
У день повторного голосування з виборів Луцького міського голови спостерігачі ОПОРИ повідомляють про нестачу скриньки для бюлетенів та відсутність пандусів на дільницях.

Зокрема, великої скриньки для голосування бракує на дільниці №070512 у селі Великий Омеляник, - інформує пресслужюа ОПОРИ.

Щодо недоліків із доступністю дільниць, то йдеться і про відсутність пандусів до будівель, де знаходяться дільниці, і всередині приміщень, де волевиявлення здійснюють на 2-му поверсі. Це може спричинити незручності у випадку голосування осіб, котрі пересуваються на кріслі колісному.

Зокрема, немає пандусів ні до будівлі, ні у приміщенні на дільницях №071082, №071058, та №071036. Також відсутній заїзд до будівель, де знаходяться дільниці №071089, №071029, №071066 №070799 (село Іванчиці) та №070512 (село Великий Омеляник).

До слова, на дільниці №070512 у селі Великий Омеляник жінка похилого віку хотіла проголосувати без паспорта. Однак члени комісії не видали їй бюлетеня без документа.

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Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори
Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори
Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори
Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори
Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори

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Теги: вибори, Волинь
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