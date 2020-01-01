В Україні за добу виявили 9 832 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:25
В Україні станом на 16 листопада зафіксовали 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби.
Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зазначається, що серед захворілих – 354 дитини та 360 медпрацівників.
За його інформацією, за останню добу:
- госпіталізували – 1 100 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 2 753 особи;
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 51 499 випадків;
Вінницька область – 13 948 випадків;
Волинська область – 18 936 випадків;
Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
Донецька область – 17 201 випадок;
Житомирська область – 22 847 випадків;
Закарпатська область – 19 559 випадків;
Запорізька область – 19 291 випадок;
Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
Київська область – 25 141 випадок;
Кіровоградська область – 3 710 випадків;
Луганська область – 5 169 випадків;
Львівська область – 37 466 випадків;
Миколаївська область – 12 633 випадки;
Одеська область – 33 415 випадків;
Полтавська область – 15 262 випадки;
Рівненська область – 25 210 випадків;
Сумська область – 18 324 випадки;
Тернопільська область – 23 757 випадків;
Харківська область – 48 179 випадків;
Херсонська область – 7 126 випадків;
Хмельницька область – 23 136 випадків;
Черкаська область – 13 478 випадків;
Чернівецька область – 28 336 випадків;
Чернігівська область – 11 557 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зазначається, що серед захворілих – 354 дитини та 360 медпрацівників.
За його інформацією, за останню добу:
- госпіталізували – 1 100 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 2 753 особи;
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 51 499 випадків;
Вінницька область – 13 948 випадків;
Волинська область – 18 936 випадків;
Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
Донецька область – 17 201 випадок;
Житомирська область – 22 847 випадків;
Закарпатська область – 19 559 випадків;
Запорізька область – 19 291 випадок;
Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
Київська область – 25 141 випадок;
Кіровоградська область – 3 710 випадків;
Луганська область – 5 169 випадків;
Львівська область – 37 466 випадків;
Миколаївська область – 12 633 випадки;
Одеська область – 33 415 випадків;
Полтавська область – 15 262 випадки;
Рівненська область – 25 210 випадків;
Сумська область – 18 324 випадки;
Тернопільська область – 23 757 випадків;
Харківська область – 48 179 випадків;
Херсонська область – 7 126 випадків;
Хмельницька область – 23 136 випадків;
Черкаська область – 13 478 випадків;
Чернівецька область – 28 336 випадків;
Чернігівська область – 11 557 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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