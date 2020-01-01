В Україні за добу виявили 9 832 випадки коронавірусу





Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Зазначається, що серед захворілих – 354 дитини та 360 медпрацівників.



За його інформацією, за останню добу:



- госпіталізували – 1 100 осіб;

- летальних випадків – 94;

- одужало – 2 753 особи;



За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 51 499 випадків;

Вінницька область – 13 948 випадків;

Волинська область – 18 936 випадків;

Дніпропетровська область – 22 069 випадків;

Донецька область – 17 201 випадок;

Житомирська область – 22 847 випадків;

Закарпатська область – 19 559 випадків;

Запорізька область – 19 291 випадок;

Івано-Франківська область – 28 440 випадків;

Київська область – 25 141 випадок;

Кіровоградська область – 3 710 випадків;

Луганська область – 5 169 випадків;

Львівська область – 37 466 випадків;

Миколаївська область – 12 633 випадки;

Одеська область – 33 415 випадків;

Полтавська область – 15 262 випадки;

Рівненська область – 25 210 випадків;

Сумська область – 18 324 випадки;

Тернопільська область – 23 757 випадків;

Харківська область – 48 179 випадків;

Херсонська область – 7 126 випадків;

Хмельницька область – 23 136 випадків;

Черкаська область – 13 478 випадків;

Чернівецька область – 28 336 випадків;

Чернігівська область – 11 557 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 16 листопада зафіксовали 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби.Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'яЗазначається, що серед захворілих – 354 дитини та 360 медпрацівників.За його інформацією, за останню добу:- госпіталізували – 1 100 осіб;- летальних випадків – 94;- одужало – 2 753 особи;За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 51 499 випадків;Вінницька область – 13 948 випадків;Волинська область – 18 936 випадків;Дніпропетровська область – 22 069 випадків;Донецька область – 17 201 випадок;Житомирська область – 22 847 випадків;Закарпатська область – 19 559 випадків;Запорізька область – 19 291 випадок;Івано-Франківська область – 28 440 випадків;Київська область – 25 141 випадок;Кіровоградська область – 3 710 випадків;Луганська область – 5 169 випадків;Львівська область – 37 466 випадків;Миколаївська область – 12 633 випадки;Одеська область – 33 415 випадків;Полтавська область – 15 262 випадки;Рівненська область – 25 210 випадків;Сумська область – 18 324 випадки;Тернопільська область – 23 757 випадків;Харківська область – 48 179 випадків;Херсонська область – 7 126 випадків;Хмельницька область – 23 136 випадків;Черкаська область – 13 478 випадків;Чернівецька область – 28 336 випадків;Чернігівська область – 11 557 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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