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У Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне». ВІДЕО

У Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне». ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Задворецькій поліцейські забрали у жінки посвідчення водія, бо та грубо порушувала правила дорожнього руху.

Зазначається, що патрульні помітили, як особа, яка керує автомобілем Skoda Octavia, рухалась через залізничний переїзд при увімкненому забороненому сигналові світлофора.

Патрульні зупинили автомобіль. За кермом перебувала 38-жінка, яка пояснила поліцейським, що просто не помітила заборонений сигнал.

На кермувальницю склали протокол про адмінправопорушенян за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Остаточне рішення у цій справі прийматиме суд.


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Теги: водійка, патрульні, Луцьк
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