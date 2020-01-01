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Судили волинянина, який під час бійки намагався задушити свою сестру

Судили волинянина, який під час бійки намагався задушити свою сестру
Судили волинянина, який під час конфлікту з сестрою почав її душити та бити кулаками.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.

Так, у серпні цього року чоловік разом зі сестрою перебував у приміщенні свого будинку. Між ними виник словесний конфлікт, під час якого волинянин повалив свою сестру на диван та почав душити руками. Після цього він наніс близько 15 ударів кулаками по голові та тілу сестри.

Відомо, що чоловік уродженець міста Ківерці, має середню освіту, безробітний, одружений. Він повністю визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у виді штрафу, що становить 680 гривень.

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Теги: суд, волинянин, бійка, сестра
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