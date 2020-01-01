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Курс валют у Луцьку на 18 листопада

Курс валют у Луцьку на 18 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.22, а продаж – 28.30.

Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.35.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.38, продаж – 7.45.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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