Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с.Заріччя вул Лобачинська 9-17, 6-32

2. 09:00-17:00

ФОП Книш Андрій Михайлович Магазин м.Устилуг, Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини Ветлікарня м.Устилуг

м.Устилуг вул. Дружби, Квіткова 2-24, вул.Незалежності,

вул.Б. Хмельницького, Шкільна.



3. 09:00-17:00

м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Володимира Мономаха



Горохівський район



1. 9:00–17:00

Магазин смт. Сенкевичівка

магазин №9 смт. Сенкевичівка

Дім молитви смт. Сенкевичівка смт. Сенкевичівка:

вул. Лесі Українки,

вул. Луцька

вул. Будки

2. КТП136 9:00–17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медициниДільниця с. Губин

ПОСП І.Франка ферма с. Губин

Губинська сільська рада башня с. Губин

ФОП Фурдило В.П млин с. Губин с. Губин:

вул. Гайова (Гаєнка)



Іваничівський район



1. 09:30 – 17:00

с.Кучків вул.Л.Українки



Камінь-Каширський район



1. 09:00-17:00

Стомат.поліклініка «Аполонія» м.Кам.-Каширський вул..Аеродромна, Героїв Чорнобиля, Гагаріна, Магістральна

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-362 09:30-17:00 Магазин ФОП Козачок М.С. с.Брониця (частково)

3. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-65 09:30-17:00 с. Фаринки (частково)



Ківерцівський район



1.9:00-17:00

ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск

ФОП Демчук О.М. - магазин

Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці

вул.Залізниця буд.2,4,6,

вул.Куліша,

вул.Захисників України

вул.Глінки,

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-460 9:00-17:00 с. Острів – школа, клуб, медпункт

Ківерцівське ССТ - магазин с.Острів

вул.Шевченка,



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Голобська селищна рада

Ковельське МТМО

Голобське споживче товариство

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

Гуманітарний відділ виконавчого комітету

Голобської селищної ради с.Майдан

2. ПЛ-10кВ Л.37-08

(ТП-577, ТП-399,

ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білин

с.Колодяжне

3. 9:00-17:00

Філія "Оператор газотранспортної системи

України" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"

СФ господарство "Мислина"

Дубівська сільська рада

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

ФОП ПанасюкР.П

Церква святого Симеона Стовпника

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

ФОП Сонько С.О

ФОП Дацюк Л.С

Релігійна громада Свт.Василія Великого

Української православної церкви

ФОП Миронюк Т.С м.Ковель

с.Облапи

с.Доротище



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Крухиничі вул. Луцька частково

2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-240 9:00-17:00 с.Коритниця частково

3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, Молодіжна



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

ТОВ "Будівельник"

Волинська філія Концерну РРТ

РВНО смт. Шацьк

Головне управління статистики у Волинській області



Шацька районна державна адміністрація

Приватне підприємство "Архітектурна майстерня" Смт.Шацьк вул.50-років Перемоги

2. ЗТП-97 9:00-17:00 Пошта Любомль

Школа №2 (осн. корпус) м.Любомль. Поштова, Пушкіна, Виноградна

3. ПЛ-0.4 КТП-357 9:00-17:00 с.Піща

4. ЗТП-321 13:00-17:00 Машівське сільське споживче товариство

Головне управління юстиції у Волинській області

ФОП Вітрук Ніна Михайлівна

Оніщук Світлана Володимирівна

Горбушин Олександр Васильович

Музична школа

Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп

ФОП Ничепорук Юрій Володиморович

Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп

ФОП Панчук Людмила Михайлівна

Судова адміністрація Волинської області

4-Державна пожежно-рятувальна частина

Публічне акціонерне товариство КБ"Приватбанк"

Проц Володимир Йосипович

Смолинець Віктор Федорович

Потирай Зоя Федорівна

ФОП Остренко Н.М.

ФОП Якимлюк Віталій Іванович

ФОП Приходай Вікторія Олександрівна

МПВП "Обрій"

МП "Буг-Атлант"

ФОП Ткаченко Г.Й.

ФОП Форостян П.М. м.Любомль.Незалежності, Чапаєва,

1-го Травня, Коновальця



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район



1. 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Боровичі.



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

м. Нововолинськ: м-н Зустріч м. Нововолинськ: вул. М. Вовчка, Лісна 35-37а,



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.

2.

ПЛ-0,4 кВ КТП-66

9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.

3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)

с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)

с.Оленівка (повністю)

4.

ПЛ-0,4 кВ ТП-122

9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.

5.

ПЛ-0,4 кВ ТП-153

9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.

6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

с.Іванчиці(повністю)

7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.

8.

ПЛ-0,4 кВ ТП-189

9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..

9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.

10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.



Старовижівський район



1. КТП-97 10:00-16:00 СВК Синівське С. Синово вул:

Лісова, Шевченка

2. ЩТП-209 Л-1;2 10:00-16:00 С. Любохини

Вул: Поліська



Турійський район



1. ПЛ-0,4кВ

КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,

провул. Залізничний, вул. Паралельна

2. ПЛ-0,4кВ

КТП-284 09:00-12:00 Селецька с/р – клуб, ФАП, школа, ТРСТ- магазин с.Задиби

3. ПЛ-0,4кВ

КТП-53 13:00-15:00 ФГ «Перлина Турії» -бригада, СМЗ с.Задиби

4. ПЛ-0,4кВ

КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Заріччя вул Лобачинська 9-17, 6-322. 09:00-17:00ФОП Книш Андрій Михайлович Магазин м.Устилуг, Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини Ветлікарня м.Устилугм.Устилуг вул. Дружби, Квіткова 2-24, вул.Незалежності,вул.Б. Хмельницького, Шкільна.3. 09:00-17:00м.Володимир-Волинський вул.Володимирська, вул.Володимира Мономаха1. 9:00–17:00Магазин смт. Сенкевичівкамагазин №9 смт. СенкевичівкаДім молитви смт. Сенкевичівка смт. Сенкевичівка:вул. Лесі Українки,вул. Луцькавул. Будки2. КТП136 9:00–17:00 Горохівська лікарня ветеринарної медициниДільниця с. ГубинПОСП І.Франка ферма с. ГубинГубинська сільська рада башня с. ГубинФОП Фурдило В.П млин с. Губин с. Губин:вул. Гайова (Гаєнка)1. 09:30 – 17:00с.Кучків вул.Л.Українки1. 09:00-17:00Стомат.поліклініка «Аполонія» м.Кам.-Каширський вул..Аеродромна, Героїв Чорнобиля, Гагаріна, Магістральна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-362 09:30-17:00 Магазин ФОП Козачок М.С. с.Брониця (частково)3. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-65 09:30-17:00 с. Фаринки (частково)1.9:00-17:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-460 9:00-17:00 с. Острів – школа, клуб, медпунктКіверцівське ССТ - магазин с.Остріввул.Шевченка,1. 9:00-17:00Голобська селищна радаКовельське МТМОГолобське споживче товариствоВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної ради с.Майдан2. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-577, ТП-399,ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 с.Білинс.Колодяжне3. 9:00-17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства"Укртрансгаз"СФ господарство "Мислина"Дубівська сільська радаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП ПанасюкР.ПЦерква святого Симеона СтовпникаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Сонько С.ОФОП Дацюк Л.СРелігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної церквиФОП Миронюк Т.С м.Ковельс.Облапис.Доротище1. 9:00-17:00с.Крухиничі вул. Луцька частково2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-240 9:00-17:00 с.Коритниця частково3. КТП-100 9:00-17:00 с.Бубнів частково вул.Привітна, Шкільна, МолодіжнаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТРВНО смт. ШацькГоловне управління статистики у Волинській областіШацька районна державна адміністраціяПриватне підприємство "Архітектурна майстерня" Смт.Шацьк вул.50-років Перемоги2. ЗТП-97 9:00-17:00 Пошта ЛюбомльШкола №2 (осн. корпус) м.Любомль. Поштова, Пушкіна, Виноградна3. ПЛ-0.4 КТП-357 9:00-17:00 с.Піща4. ЗТП-321 13:00-17:00 Машівське сільське споживче товариствоГоловне управління юстиції у Волинській областіФОП Вітрук Ніна МихайлівнаОніщук Світлана ВолодимирівнаГорбушин Олександр ВасильовичМузична школаЛюбомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Ничепорук Юрій ВолодиморовичЛюбомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Панчук Людмила МихайлівнаСудова адміністрація Волинської області4-Державна пожежно-рятувальна частинаПублічне акціонерне товариство КБ"Приватбанк"Проц Володимир ЙосиповичСмолинець Віктор ФедоровичПотирай Зоя ФедорівнаФОП Остренко Н.М.ФОП Якимлюк Віталій ІвановичФОП Приходай Вікторія ОлександрівнаМПВП "Обрій"МП "Буг-Атлант"ФОП Ткаченко Г.Й.ФОП Форостян П.М. м.Любомль.Незалежності, Чапаєва,1-го Травня, КоновальцяВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00 Боровичівська сільська рада (дит.садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Боровичі.1. 9:00-17:00м. Нововолинськ: м-н Зустріч м. Нововолинськ: вул. М. Вовчка, Лісна 35-37а,Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.2.ПЛ-0,4 кВ КТП-669:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4.ПЛ-0,4 кВ ТП-1229:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5.ПЛ-0,4 кВ ТП-1539:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8.ПЛ-0,4 кВ ТП-1899:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..9. ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.10. ПЛ-0,4 кВ ТП-97_Л-4 9:00-17:00 м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. м.Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.1. КТП-97 10:00-16:00 СВК Синівське С. Синово вул:Лісова, Шевченка2. ЩТП-209 Л-1;2 10:00-16:00 С. ЛюбохиниВул: Поліська1. ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,провул. Залізничний, вул. Паралельна2. ПЛ-0,4кВКТП-284 09:00-12:00 Селецька с/р – клуб, ФАП, школа, ТРСТ- магазин с.Задиби3. ПЛ-0,4кВКТП-53 13:00-15:00 ФГ «Перлина Турії» -бригада, СМЗ с.Задиби4. ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П. – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, ФАП, церква с.Чорніїв

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