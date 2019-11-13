Бюджет участі: у Луцьку визначили проєкти-переможці
18 листопад, 23:28
У Луцьку затвердили перелік проєктів-переможців Бюджету участі.
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Відтак, переможців обрали у кількох напрямках.
Проєкти-переможці, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ та закладів:
- Шкільна бібліотека НВК 26 – простір особистісного розвитку дитини (Автор – ЛЮдмила Ричко);
- Комфорт та зручність освітнього простору (Автор – Ольга Кулікова);
- Облаштування сучасного волейбольного майданчика на території школи № 22 (Автор – Ольга Максимчук).
Загальноміські проєкти-переможці:
- Облаштування автомобільної парковки по вулиці Писаревського (Автор – Юрій Галайда);
- Козацьке наметове таборування «Герць 2021» (Автор – Роман Ковальчук);
- Кубок Луцька з рукопашу гопак (Автор – Катерина Ковальчук);
- Стрільба з лука в Луцьку – відкриття олімпійського горизонту (Автор – Майя Москвич);
- Організація та проведення спортивних заходів – хокейних матчів та турнірів (Автор – Катерина Бобик);
- Реконструкція пішохідної зони на бульварі Дружби народів (Автор – Євгеній Ткачук);
- Встановлення сучасних контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (Автор – Ярина Стельмащук);
Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю (Автор – Олена Мельник);
- Проведення всеукраїнського/міжнародного дитячого футбольного турніру з залученням до участі клубів м. Луцьк (Автор – Олександр Слабецький);
- Встановлення огородження для існуючого футбольного поля (вул. Теремнівська, м. Луцьк) (Автор – Сергій Книш);
Серія заходів «Українське лицарство» (Автор – Сергій Ващук);
- Покращення благоустрою прибудинкової території по вулиці Загородня, 4 (Автор – Микола Венський).
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Відтак, переможців обрали у кількох напрямках.
Проєкти-переможці, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ та закладів:
- Шкільна бібліотека НВК 26 – простір особистісного розвитку дитини (Автор – ЛЮдмила Ричко);
- Комфорт та зручність освітнього простору (Автор – Ольга Кулікова);
- Облаштування сучасного волейбольного майданчика на території школи № 22 (Автор – Ольга Максимчук).
Загальноміські проєкти-переможці:
- Облаштування автомобільної парковки по вулиці Писаревського (Автор – Юрій Галайда);
- Козацьке наметове таборування «Герць 2021» (Автор – Роман Ковальчук);
- Кубок Луцька з рукопашу гопак (Автор – Катерина Ковальчук);
- Стрільба з лука в Луцьку – відкриття олімпійського горизонту (Автор – Майя Москвич);
- Організація та проведення спортивних заходів – хокейних матчів та турнірів (Автор – Катерина Бобик);
- Реконструкція пішохідної зони на бульварі Дружби народів (Автор – Євгеній Ткачук);
- Встановлення сучасних контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (Автор – Ярина Стельмащук);
Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю (Автор – Олена Мельник);
- Проведення всеукраїнського/міжнародного дитячого футбольного турніру з залученням до участі клубів м. Луцьк (Автор – Олександр Слабецький);
- Встановлення огородження для існуючого футбольного поля (вул. Теремнівська, м. Луцьк) (Автор – Сергій Книш);
Серія заходів «Українське лицарство» (Автор – Сергій Ващук);
- Покращення благоустрою прибудинкової території по вулиці Загородня, 4 (Автор – Микола Венський).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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