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Бюджет участі: у Луцьку визначили проєкти-переможці

Бюджет участі: у Луцьку визначили проєкти-переможці
У Луцьку затвердили перелік проєктів-переможців Бюджету участі.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Відтак, переможців обрали у кількох напрямках.

Проєкти-переможці, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ та закладів:

- Шкільна бібліотека НВК 26 – простір особистісного розвитку дитини (Автор – ЛЮдмила Ричко);
- Комфорт та зручність освітнього простору (Автор – Ольга Кулікова);
- Облаштування сучасного волейбольного майданчика на території школи № 22 (Автор – Ольга Максимчук).

Загальноміські проєкти-переможці:
- Облаштування автомобільної парковки по вулиці Писаревського (Автор – Юрій Галайда);
- Козацьке наметове таборування «Герць 2021» (Автор – Роман Ковальчук);
- Кубок Луцька з рукопашу гопак (Автор – Катерина Ковальчук);
- Стрільба з лука в Луцьку – відкриття олімпійського горизонту (Автор – Майя Москвич);
- Організація та проведення спортивних заходів – хокейних матчів та турнірів (Автор – Катерина Бобик);
- Реконструкція пішохідної зони на бульварі Дружби народів (Автор – Євгеній Ткачук);
- Встановлення сучасних контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (Автор – Ярина Стельмащук);
Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю (Автор – Олена Мельник);
- Проведення всеукраїнського/міжнародного дитячого футбольного турніру з залученням до участі клубів м. Луцьк (Автор – Олександр Слабецький);
- Встановлення огородження для існуючого футбольного поля (вул. Теремнівська, м. Луцьк) (Автор – Сергій Книш);
Серія заходів «Українське лицарство» (Автор – Сергій Ващук);
- Покращення благоустрою прибудинкової території по вулиці Загородня, 4 (Автор – Микола Венський).

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Теги: бюджет участі, проєкт, переможці
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