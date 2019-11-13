Бюджет участі: у Луцьку визначили проєкти-переможці





Про це інформують



Відтак, переможців обрали у кількох напрямках.



Проєкти-переможці, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ та закладів:



- Шкільна бібліотека НВК 26 – простір особистісного розвитку дитини (Автор – ЛЮдмила Ричко);

- Комфорт та зручність освітнього простору (Автор – Ольга Кулікова);

- Облаштування сучасного волейбольного майданчика на території школи № 22 (Автор – Ольга Максимчук).



Загальноміські проєкти-переможці:

- Облаштування автомобільної парковки по вулиці Писаревського (Автор – Юрій Галайда);

- Козацьке наметове таборування «Герць 2021» (Автор – Роман Ковальчук);

- Кубок Луцька з рукопашу гопак (Автор – Катерина Ковальчук);

- Стрільба з лука в Луцьку – відкриття олімпійського горизонту (Автор – Майя Москвич);

- Організація та проведення спортивних заходів – хокейних матчів та турнірів (Автор – Катерина Бобик);

- Реконструкція пішохідної зони на бульварі Дружби народів (Автор – Євгеній Ткачук);

- Встановлення сучасних контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (Автор – Ярина Стельмащук);

Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю (Автор – Олена Мельник);

- Проведення всеукраїнського/міжнародного дитячого футбольного турніру з залученням до участі клубів м. Луцьк (Автор – Олександр Слабецький);

- Встановлення огородження для існуючого футбольного поля (вул. Теремнівська, м. Луцьк) (Автор – Сергій Книш);

Серія заходів «Українське лицарство» (Автор – Сергій Ващук);

- Покращення благоустрою прибудинкової території по вулиці Загородня, 4 (Автор – Микола Венський).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили перелік проєктів-переможців Бюджету участі.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Відтак, переможців обрали у кількох напрямках.Проєкти-переможці, спрямовані на покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ та закладів:- Шкільна бібліотека НВК 26 – простір особистісного розвитку дитини (Автор –);- Комфорт та зручність освітнього простору (Автор –);- Облаштування сучасного волейбольного майданчика на території школи № 22 (Автор –).Загальноміські проєкти-переможці:- Облаштування автомобільної парковки по вулиці Писаревського (Автор –);- Козацьке наметове таборування «Герць 2021» (Автор –);- Кубок Луцька з рукопашу гопак (Автор –);- Стрільба з лука в Луцьку – відкриття олімпійського горизонту (Автор – Майя Москвич);- Організація та проведення спортивних заходів – хокейних матчів та турнірів (Автор –);- Реконструкція пішохідної зони на бульварі Дружби народів (Автор –);- Встановлення сучасних контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (Автор –);Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю (Автор –);- Проведення всеукраїнського/міжнародного дитячого футбольного турніру з залученням до участі клубів м. Луцьк (Автор –);- Встановлення огородження для існуючого футбольного поля (вул. Теремнівська, м. Луцьк) (Автор –);Серія заходів «Українське лицарство» (Автор –);- Покращення благоустрою прибудинкової території по вулиці Загородня, 4 (Автор –).

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