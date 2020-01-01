СБУ викрила схему постачання неякісних російських запчастин для залізниці





Про це повідомляє



Оперативники спецслужби встановили, що у 2019-2020 роках комерсанти за сприяння посадовців регіональної філії Укрзалізниці налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.





За висновками експертів, своїми діями фігуранти не лише завдали значних збитків АТ «Укрзалізниця», а й створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі.





Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих «ДНР» та «ЛНР», наголошують у СБУ.





У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців Укрзалізниці та в офісах комерційних структур постачальників.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України блокувала механізм постачання Львівській залізниці неякісних запчастин виробництва РФ, які ввозились через тимчасово окуповані території.Про це повідомляє пресцентр СБУ Оперативники спецслужби встановили, що у 2019-2020 роках комерсанти за сприяння посадовців регіональної філії Укрзалізниці налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.За висновками експертів, своїми діями фігуранти не лише завдали значних збитків АТ «Укрзалізниця», а й створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі.Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих «ДНР» та «ЛНР», наголошують у СБУ.У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців Укрзалізниці та в офісах комерційних структур постачальників.Досудове розслідування триває.

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