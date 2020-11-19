Суд оштрафував волинянина, який ображав та виганяв з будинку дружину





Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, пише



Суд встановив, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-2 ч.1 КУпАП.



13 листопада 2020 року за місцем свого проживання чоловік вчинив насильство щодо до своєї дружини, а саме ображав її нецензурною лайкою, виганяв з будинку, чим завдав шкоди її психологічному здоров’ю.



«У суді факт вчинення ним даного адміністративного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся», – йдеться у постанові суду.



Кривдника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення. На нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Ще 420 грн. 40 коп. судового збору він сплатить у дохід держави.



У випадку насильства в сім’ї правоохоронці радять телефонувати за номером “102”, вимагати негайного втручання. За насильство в сім’ї суд може притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбувся суд щодо чоловіка, який здійснив насильницькі дії щодо своєї законної дружини.Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, пише "Княжий град". Суд встановив, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-2 ч.1 КУпАП.13 листопада 2020 року за місцем свого проживання чоловік вчинив насильство щодо до своєї дружини, а саме ображав її нецензурною лайкою, виганяв з будинку, чим завдав шкоди її психологічному здоров’ю.«У суді факт вчинення ним даного адміністративного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся», – йдеться у постанові суду.Кривдника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення. На нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень. Ще 420 грн. 40 коп. судового збору він сплатить у дохід держави.У випадку насильства в сім’ї правоохоронці радять телефонувати за номером “102”, вимагати негайного втручання. За насильство в сім’ї суд може притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

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