Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну
Сьогодні, 04:26
Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“Російському актору Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт "Бориспіль“ рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок. Під час прикордонного оформлення працівники Держприкордонслужби встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.
“Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну. Наразі громадянина Росії повернуто зворотним рейсом до Білорусі”, — додали в повідомленні.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“Російському актору Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт "Бориспіль“ рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок. Під час прикордонного оформлення працівники Держприкордонслужби встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.
“Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну. Наразі громадянина Росії повернуто зворотним рейсом до Білорусі”, — додали в повідомленні.
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