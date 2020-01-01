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Андрій Парубій захворів на коронавірус

Андрій Парубій захворів на коронавірус
Колишній спікер Верховної Ради, політик Андрій Парубій захворів на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Отримав позитивний результат тесту на короновірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки", - йдеться у дописі політика.

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Теги: коронавірус, Україна
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