Андрій Парубій захворів на коронавірус
Сьогодні, 01:11
Колишній спікер Верховної Ради, політик Андрій Парубій захворів на коронавірус.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Отримав позитивний результат тесту на короновірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки", - йдеться у дописі політика.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Отримав позитивний результат тесту на короновірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки", - йдеться у дописі політика.
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