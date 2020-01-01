Андрій Парубій захворів на коронавірус





Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.



Отримав позитивний результат тесту на короновірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки", - йдеться у дописі політика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній спікер Верховної Ради, політик Андрій Парубій захворів на коронавірус.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.Отримав позитивний результат тесту на короновірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки", - йдеться у дописі політика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію