На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
Сьогодні, 11:15
Понад дві з половиною тисячі пачок контрабандних цигарок, захованих у вантажних вагонах під шаром залізної руди, знайшли прикордонники Луцького загону.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Тютюнові вироби правоохоронці виявили сьогодні, 20 листопада, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський». Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі, прикордонники помітили у кількох напіввагонах порушення рельєфу вантажу. Аби перевірити чи не має у руді сторонніх вкладень, охоронцям кордону довелося добряче попрацювати.
Як результат, військовослужбовці натрапили на металеві пластини, всередині яких знаходилися тютюнові вироби. Всього у такий спосіб зловмисники намагалися переправити за кордон 2 600 пачок цигарок.
Наразі тривають заходи по встановленню осіб, причетних до організації переправлення контрабанди у вантажі.
Виявлені тютюнові вироби прикордонники передали працівникам митниці.
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Про це повідомила пресслужба відомства.
Тютюнові вироби правоохоронці виявили сьогодні, 20 листопада, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський». Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі, прикордонники помітили у кількох напіввагонах порушення рельєфу вантажу. Аби перевірити чи не має у руді сторонніх вкладень, охоронцям кордону довелося добряче попрацювати.
Як результат, військовослужбовці натрапили на металеві пластини, всередині яких знаходилися тютюнові вироби. Всього у такий спосіб зловмисники намагалися переправити за кордон 2 600 пачок цигарок.
Наразі тривають заходи по встановленню осіб, причетних до організації переправлення контрабанди у вантажі.
Виявлені тютюнові вироби прикордонники передали працівникам митниці.
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