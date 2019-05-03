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На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти

На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
Понад дві з половиною тисячі пачок контрабандних цигарок, захованих у вантажних вагонах під шаром залізної руди, знайшли прикордонники Луцького загону.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Тютюнові вироби правоохоронці виявили сьогодні, 20 листопада, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський». Під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі, прикордонники помітили у кількох напіввагонах порушення рельєфу вантажу. Аби перевірити чи не має у руді сторонніх вкладень, охоронцям кордону довелося добряче попрацювати.

Як результат, військовослужбовці натрапили на металеві пластини, всередині яких знаходилися тютюнові вироби. Всього у такий спосіб зловмисники намагалися переправити за кордон 2 600 пачок цигарок.

Наразі тривають заходи по встановленню осіб, причетних до організації переправлення контрабанди у вантажі.

Виявлені тютюнові вироби прикордонники передали працівникам митниці.


На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти

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Теги: Прикордонники, Луцьк, Волинь, цигарки, контрабанда
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