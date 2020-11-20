У волинському музеї можна скористатись аудіогідом





Про це інформують на



Для того, щоб скористатись аудіогідом, необхідно мати смартфон, зчитувач QR-кодів та, за бажанням, навушники.



"До вашої уваги представлені 12 експонатів, детальніше про які ви можете дізнатись, просканувавши QR-коди, які розміщені в експозиції біля них, та прослухавши інформацію.



Хочете дізнатись більше про парадний турецький щит, бруківку з кінських зубів, гвинтівку Мосіна та ще багато цікавого? Тоді вам неодмінно потрібно скористатись музейним аудіогідом", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 20 листопада, у Волинському краєзнавчому музеї запустили аудіогід експозицією відділу давньої, середньовічної та нової історії.Про це інформують на сайті музею Для того, щоб скористатись аудіогідом, необхідно мати смартфон, зчитувач QR-кодів та, за бажанням, навушники."До вашої уваги представлені 12 експонатів, детальніше про які ви можете дізнатись, просканувавши QR-коди, які розміщені в експозиції біля них, та прослухавши інформацію.Хочете дізнатись більше про парадний турецький щит, бруківку з кінських зубів, гвинтівку Мосіна та ще багато цікавого? Тоді вам неодмінно потрібно скористатись музейним аудіогідом", - йдеться в дописі.

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