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У США вже за кілька тижнів планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу

У США вже за кілька тижнів планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу
У США анонсували старт вакцинації проти коронавірусу в країні вже з 11-12 грудня. Це відбудеться, якщо вакцина від Pfizer і BioNTech отримає дозвіл на використання.

Про це заявив керівник американського урядового центру з розробки вакцини проти COVID-19 Монсеф Слауї, передає Громадське з посиланням на CNN.

За його словами, 20 листопада компанія Pfizer подала заявку на реєстрацію своєї вакцини до Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) для екстреного використання.

На 10 грудня призначене засідання профільного комітету відомства. Якщо він погодить вакцину, то її одразу почнуть використовувати.

«Наш план полягає в тому, щоби мати можливість доставляти вакцини в місця вакцинації упродовж 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, що, можливо, на другий день після затвердження (розпочнеться вакцинація — ред.) — 11 або 12 грудня», — сказав доктор Слауї.

Канал нагадує, що на першому етапі вакцин вистачить не всім, тому її вводитимуть пріоритетним групам — медичним працівникам, літнім людям та людям із супутніми захворюваннями.

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Теги: США, коронавірус, вакцинація
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