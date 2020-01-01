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Від сьогодні на одній із вулиць Луцька перекрили рух транспорту

Від сьогодні на одній із вулиць Луцька перекрили рух транспорту
Від сьогодні, 23 листопада, перекрили рух транспорту на вулиці Сенаторки Левчанівської.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.

Так, перекрили рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Гаврилюка з 9.00 23 листопада до 22.00 10 грудня 2020 року. Обмежили рух транспорту у зв’язку з заміною кабелю електропостачання ПАТ «Волиньобленерго».

Крім цього, лучан попереджають про обмеження руху транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Гаврилюка до вулиці Глушець (по одній смузі) з 9.00 07 грудня 2020 року до завершення робіт.

Виконавець робіт – ПП «Інтеренергоінвест» (Бучик П.В.).

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Теги: обмеження руху, луцька вулиця, розпорядження
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