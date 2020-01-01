Від сьогодні на одній із вулиць Луцька перекрили рух транспорту

Від сьогодні, 23 листопада, перекрили рух транспорту на вулиці Сенаторки Левчанівської.Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря Луцької міської радиТак, перекрили рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Гаврилюка з 9.00 23 листопада до 22.00 10 грудня 2020 року. Обмежили рух транспорту у зв’язку з заміною кабелю електропостачання ПАТ «Волиньобленерго».Крім цього, лучан попереджають про обмеження руху транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Гаврилюка до вулиці Глушець (по одній смузі) з 9.00 07 грудня 2020 року до завершення робіт.Виконавець робіт – ПП «Інтеренергоінвест» (Бучик П.В.).