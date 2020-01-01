Від сьогодні на одній із вулиць Луцька перекрили рух транспорту
Сьогодні, 10:41
Від сьогодні, 23 листопада, перекрили рух транспорту на вулиці Сенаторки Левчанівської.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.
Так, перекрили рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Гаврилюка з 9.00 23 листопада до 22.00 10 грудня 2020 року. Обмежили рух транспорту у зв’язку з заміною кабелю електропостачання ПАТ «Волиньобленерго».
Крім цього, лучан попереджають про обмеження руху транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Гаврилюка до вулиці Глушець (по одній смузі) з 9.00 07 грудня 2020 року до завершення робіт.
Виконавець робіт – ПП «Інтеренергоінвест» (Бучик П.В.).
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.
Так, перекрили рух транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Гаврилюка з 9.00 23 листопада до 22.00 10 грудня 2020 року. Обмежили рух транспорту у зв’язку з заміною кабелю електропостачання ПАТ «Волиньобленерго».
Крім цього, лучан попереджають про обмеження руху транспорту вулицею Сенаторки Левчанівської на ділянці від вулиці Гаврилюка до вулиці Глушець (по одній смузі) з 9.00 07 грудня 2020 року до завершення робіт.
Виконавець робіт – ПП «Інтеренергоінвест» (Бучик П.В.).
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