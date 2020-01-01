Волинський співак написав «гімн» для українських десантників. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
Волинський співак, шоумен, екслідер гурту «Тартак», проєкту «Ол.Ів.'Є», ведучий радіо Олександр Положинський написав пісню про українських десантників.
Пісня про десантників має назву "Завжди перші". Її презентувала волонтерка та контрактниця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Зоряна Когут на своїй ютуб-сторінці.
Як відомо, фраза "Завжди перші" - гасло українських десантників.
«Мені випала велика честь, розповісти Вам історію про зародження війська в Марунових беретах. На подвигах своїх побратимів і в пам’ять про тих, хто тілом не з нами. Загартовані війною, ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА залишаються на крайніх рубежах. Дякую всім, хто долучився до створення пісні , а особливо автору твору - Сашку Положинському, який до мурашок зміг передати той посил, який я представляла лише в своїй голові», - йдеться у підписі до відео.
До створення пісні також долучилися: музика - Віталій Калініченко, аранжування/запис - Роман Наконечний, гітара - Володимир Матвійчук, монтаж відео - Оксана Бондаренко.
Також військова подякувала за допомогу та підтримку продюсеру - Володимиру Бебешко.
Нагадаємо, Олександр Положинський - автор вже другої пісні про десантників. Раніше він написав пісню "Ніхто крім нас", яка увійшла до альбому "Вічність".
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Пісня про десантників має назву "Завжди перші". Її презентувала волонтерка та контрактниця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Зоряна Когут на своїй ютуб-сторінці.
Як відомо, фраза "Завжди перші" - гасло українських десантників.
«Мені випала велика честь, розповісти Вам історію про зародження війська в Марунових беретах. На подвигах своїх побратимів і в пам’ять про тих, хто тілом не з нами. Загартовані війною, ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА залишаються на крайніх рубежах. Дякую всім, хто долучився до створення пісні , а особливо автору твору - Сашку Положинському, який до мурашок зміг передати той посил, який я представляла лише в своїй голові», - йдеться у підписі до відео.
До створення пісні також долучилися: музика - Віталій Калініченко, аранжування/запис - Роман Наконечний, гітара - Володимир Матвійчук, монтаж відео - Оксана Бондаренко.
Також військова подякувала за допомогу та підтримку продюсеру - Володимиру Бебешко.
Нагадаємо, Олександр Положинський - автор вже другої пісні про десантників. Раніше він написав пісню "Ніхто крім нас", яка увійшла до альбому "Вічність".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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