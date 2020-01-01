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Волинський співак написав «гімн» для українських десантників. ВІДЕО

Волинський співак написав «гімн» для українських десантників. ВІДЕО
Волинський співак, шоумен, екслідер гурту «Тартак», проєкту «Ол.Ів.'Є», ведучий радіо Олександр Положинський написав пісню про українських десантників.

Пісня про десантників має назву "Завжди перші". Її презентувала волонтерка та контрактниця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Зоряна Когут на своїй ютуб-сторінці.

Як відомо, фраза "Завжди перші" - гасло українських десантників.

«Мені випала велика честь, розповісти Вам історію про зародження війська в Марунових беретах. На подвигах своїх побратимів і в пам’ять про тих, хто тілом не з нами. Загартовані війною, ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА залишаються на крайніх рубежах. Дякую всім, хто долучився до створення пісні , а особливо автору твору - Сашку Положинському, який до мурашок зміг передати той посил, який я представляла лише в своїй голові», - йдеться у підписі до відео.

До створення пісні також долучилися: музика - Віталій Калініченко, аранжування/запис - Роман Наконечний, гітара - Володимир Матвійчук, монтаж відео - Оксана Бондаренко.

Також військова подякувала за допомогу та підтримку продюсеру - Володимиру Бебешко.

Нагадаємо, Олександр Положинський - автор вже другої пісні про десантників. Раніше він написав пісню "Ніхто крім нас", яка увійшла до альбому "Вічність".

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Теги: ДШВ, пісня, Положинский
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