У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять не йти у ліс





Про це йдеться на



Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 24-25 листопада 2020 року, в період з 10.00 до 17.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» протягом двох днів будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї.Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 24-25 листопада 2020 року, в період з 10.00 до 17.00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію