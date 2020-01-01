У прикордонників відбудуться навчальні стрільби: волинян просять не йти у ліс
Сьогодні, 11:25
З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» протягом двох днів будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї.
Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.
Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 24-25 листопада 2020 року, в період з 10.00 до 17.00.
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Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.
Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 24-25 листопада 2020 року, в період з 10.00 до 17.00.
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