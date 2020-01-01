Волинський університет став фіналістом проєкту з академічної доброчесності
Сьогодні, 05:29
Волинський національний університет імені Лесі Українки став фіналістом серед 153 закладів вищої освіти України та братиме участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що ініціюють Американські ради з міжнародної освіти.
Проєкт триватиме 2 роки та залучить 60 команд-представниць ЗВО України, - йдеться на сайті університету.
Координатори проєкту у ВНУ імені Лесі Українки – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, доктор психологічних наук, професор Лариса Засєкіна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, доктор економічних наук, професор Андрій Бояр і кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Олена Котис, які з усією університетською спільнотою працюватимуть разом над упровадженням принципів академічної доброчесності у нашому ЗВО.
Унаслідок проєкту та співпраці ВНУ імені Лесі Українки з українськими та міжнародними експертами ми отримаємо розвинуте освітянське середовище, здатне відповідально запроваджувати принципи академічної доброчесності, які стануть запорукою надання якісної освіти студентам.
Проєкт упроваджують Американські ради з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
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Проєкт триватиме 2 роки та залучить 60 команд-представниць ЗВО України, - йдеться на сайті університету.
Координатори проєкту у ВНУ імені Лесі Українки – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, доктор психологічних наук, професор Лариса Засєкіна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, доктор економічних наук, професор Андрій Бояр і кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Олена Котис, які з усією університетською спільнотою працюватимуть разом над упровадженням принципів академічної доброчесності у нашому ЗВО.
Унаслідок проєкту та співпраці ВНУ імені Лесі Українки з українськими та міжнародними експертами ми отримаємо розвинуте освітянське середовище, здатне відповідально запроваджувати принципи академічної доброчесності, які стануть запорукою надання якісної освіти студентам.
Проєкт упроваджують Американські ради з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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