ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл

Волинський національний університет імені Лесі Українки зареєстрували у Всесвітній базі медичних шкіл (World Directory of Medical Schools).Про це йдеться на сайті університету.«Віднині кожен потенційний іноземний студент зможе дізнатися про наш заклад із будь-якої точки світу. Це сприятиме не лише росту рівня впізнаваності Університету, а й розвитку Навчально-наукового медичного інституту», – зазначив проректор із науково-педагогічної роботи та інноваційВсесвітня база (World Directory of Medical Schools) – це спільне підприємство Всесвітньої федерації медичної освіти (World Federation for Medical Education) та Фонду сприяння розвитку медичної освіти і досліджень (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research). Її основна місія – перерахувати усі медичні школи світу, маючи про них точну, сучасну та вичерпну інформацію. Цілі бази – допомогти майбутнім студентам і медичним органам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо медичних шкіл і їхніх випускників, а також інформувати дослідників і представників громадськості про особливості поточних і минулих програм медичної освіти в усьому світі.