Курс валют у Луцьку на 25 листопада





Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.60.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.38.Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.60.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.50.

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